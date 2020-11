Star Wars, morto David Prowse: era l'attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia

Lutto per gli amanti di Star Wars. L'attore David Prowse, noto per aver interpretato Darth Vader nella trilogia originale di Guerre Stellari, è morto questa domenica all'età di 85 anni. La morte dell'attore nato a Bristol è stata annunciata questa mattina su Twitter dalla sua agenzia. Prowse, che ha messo il suo corpo, ma non la sua voce, a Darth Vader, era anche ampiamente conosciuto nel Regno Unito per una campagna di sensibilizzazione stradale che insegnava ai bambini ad attraversare la strada e per la quale nel 2000 ha ricevuto l'Ordine dell'Impero Britannico.

APPROFONDIMENTI CINEMA Star Wars 9, il nuovo film si chiamerà "The Rise of... STAR WARS Ewan McGregor ritorna Jedi, interpreterà di nuovo il ruolo di... IL MITO Grande attesa per Star Wars, ecco il trailer: la saga riprende dal...

David Prowse, the champion English weightlifter and bodybuilder who supplied his 6-foot-7 frame — but not the voice or the deep breathing — to portray Darth Vader in the original 'Star Wars' trilogy, died early in the morning on Saturday https://t.co/ssWdfYgZDf pic.twitter.com/MgWCONp5vh — The Hollywood Reporter (@THR) November 29, 2020

Dopo il suo ruolo in Star Wars, è rimasto lontano dal cinema, ma in precedenza ha avuto altri ruoli in film come Arancia meccanica e ha interpretato Frankenstein in tre occasioni. «Che la Forza sia sempre con lui», ha detto l'agente Thomas Bowington. Prowse è morto dopo una breve malattia - una perdita per «milioni di fan in tutto il mondo».

Ewan McGregor ritorna Jedi, interpreterà di nuovo il ruolo di Obi-Wan Kenobi

Star Wars si moltiplica e riparte dal maestro jedi Obi-Wan Kenobi

Star Wars mania, sfide tra cavalieri: la passione è stellare

Ultimo aggiornamento: 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA