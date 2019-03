David di Donatello 2019: attesa per il premio alla carriera a Tim Burton. La diretta

Mercoledì 27 Marzo 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 20:13

ai nastri di partenza la 64esima edizione. Alle 21.25 ha inizio la diretta su Rai 1 condotta da. Stamattina tutti i candidati per il più alto riconoscimento del cinema italiano, sono stati ricevuti al Quirinale nella consueta cerimonia alla presenza del Capo dello stato,. Prima dell'inizio della diretta televisiva, già si conoscono i nomi di alcuni personaggi eccellenti che riceveranno un premio speciale deciso dall'Accademia David di Donatello.per il geniale regista americano, Tim Burton , autore di Ed Wood, Edward mani di forbice - solo per citarni alcuni - ed il recente remake Disney, Dumbo. Burton riceverà il premio da Roberto Benigni. Altri due premi speciali per il maestro del brivido di fama mondiale, Dario Argento, e la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo. Atteso anche il regista messicano Alfonso Cuaron, già premio Oscar 2019 per Roma, che riceverà il premio per il miglior film straniero.Per quanto riguarda i film con più nominations, ricordiamo Dogman di Matteo Garrone (16 nominations), Capri-Revolution e Chiamami col tuo nome (entrambi con 13), Loro di Paolo Sorrentinp (12) e Sulla mia pelle (10).