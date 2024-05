David di Donatello 2024, la diretta: Biggio apre la serata con Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli sul red carpet

A dimostrare che sia un'edizione nel segno delle donne, questa 69esima dei David di Donatello, basterebbe il fatto che a correre con ben diciannove candidature è il C'è ancora domani diretto dall'esordiente Paola Cortellesi, che parla di donne e dei loro diritti. Anche in questo segno stamani al Quirinale il tradizionale incontro con i candidati ai premi, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. «Grande attenzione va rivolta in particolare all'espressione dei giovani artisti, che devono poter provare, sperimentare, dunque formarsi e crescere. L'ingresso di nuove generazioni produce nuova ricchezza. Esprime libertà, quella libertà da assicurare anche a chi non condivide i nostri gusti, a chi la pensa diversamente», ha sottolineato Mattarella, che ha poi lanciato un appello sul tema sale: «Molte sale cinematografiche continuano a soffrire anche dopo il Covid e non sono poche le città che non dispongono più di sale accessibili... Le sale sono un luogo di incontro».

La cerimonia al Colle, trasmessa in diretta su Rai1 e condotta da Teresa Mannino, è stata aperta da Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, che ha ricordato l'introduzione di due nuove categorie, per il miglior casting e per la rivelazione italiana, e ha sottolineato come «per la prima volta un film come C'è ancora domani abbia vinto il premio del pubblico e corra poi anche come miglior film».

E ancora Detassis ha parlato di «un'edizione al femminile», citando sua le diciannove candidature per il film di Cortellesi sia il David al miglior film internazionale andato alla regista Justine Triet per Anatomia di una caduta, anche se ha aggiunto: «Per noi donne comunque la strada è ancora lunga».

A intervenire dopo di lei il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: «La settima arte, che per me è diventata la prima perché la più vicina alle giovani generazioni, restituisce visibilità anche alle arti più antiche. Perciò molto semplicemente vi esorto: continuate ad emozionarci, a commuoverci, a farci piangere e a farci ridere, continuate a far conoscere l'Italia le sue bellezze, la sua storia, i suoi drammi e anche le sue storture e la sua mentalità. Il vostro lavoro va oltre le due ore della durata del film. Il germe dell'arte che praticate è altamente contagioso e nessuno di noi desidera vaccinarsi per evitarlo. Io sono qui ad assicurarvi - ha sottolineato Sangiuliano dopo le polemiche delle scorse settimane sui rischi di tagli al tax credit - come ministro della Cultura di questo governo che farò la mia parte fino in fondo».

«La mia gioia e il mio vero premio è stato quello di vedere accolto il mio film da un pubblico festante dovunque sia andata nel mio lungo tour. Un pubblico, tra l'altro, fatto al 45 per cento di uomini. Una cosa che fa pensare» ha detto a margine dell'incontro al Quirinale la super favorita Paola Cortellesi. Ha scelto i toni dell'ironia soft Teresa Mannino, neo conduttrice al Quirinale al posto di Geppi Cucciari, che ha fatto notare come Cortellesi sia stata 'costretta' ad alzarsi continuamente ad ogni lettura dei candidati, come vuole appunto il cerimoniale.

Infine, un intenso momento di commozione per il David speciale andato a Vincenzo Mollica che con grande lucidità ha ricordato la sua passione per il cinema e non ha mancato di suggerire ai critici: «Il segreto è quello di essere curiosi e saper ascoltare».

Per la cerimonia di premiazione, stasera, diretta tv su Rai 1 dal leggendario Studio 5 di Cinecittà con tanto di tappeto rosso. A condurre saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. In corsa, quest'anno, 122 film e 24 categorie. Tra le 21 opere italiane con più nomination, in testa "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi con 19 candidature (ha già vinto il David del pubblico). A seguire "Io capitano" di Matteo Garrone, con 15 nomination, mentre 13 sono andate a "La Chimera" di Alice Rohrwacher, 11 a "Rapito" di Marco Bellocchio e 10 a "Comandante" di Edoardo De Angelis.