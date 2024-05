David di Donatello 2024, i pronostici sui vincitori: Cortellesi regina, Garrone favorito “alla regia”: il totovoti

Tutto pronto per il via della 69esima edizione dei David di Donatello 2024. Stasera la premiazione sarà trasmessa in diretta dalle 20.35 su Rai1 dagli iconici studi di Cinecittà, il tempio del cinema nazionale e internazionale che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d'Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. A condurre la serata ci saranno Alessia Marcuzzi e Carlo Conti.

David di Donatello 2024, i candidati

La Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello assegna 20 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 nelle sale cinematografiche. Tra le nomination dei film in gara, come di consueto ci sono film italiani, documentari e lungometraggi internazionali.

Le candidature vedono grandi conferme ma anche debutti. primo tra tutti quello di Paola Cortellesi che con il suo C'è ancora domani ha ottenuto ben 19 candidature.

Ma anche Io Capitano di Matteo Garrone, ha raggiunto numeri importanti con 15 nomination e La Chimera di Alice Rohrwacher, con 13 candidature. Ma chi vincerà?

I pronostici

Per i bookmakers è tutto abbastanza chiaro: Paola Cortellesi è la vera rivelazione cinematografica degli ultimi mesi.

Il film campione d'incassi in Italia nel 2023 domina anche le categorie di Miglior attrice protagonista, con Paola Cortellesi offerta a 1,06 contro il 5 di Micaela Ramazzotti in 'Felicità' e Miglior attrice non protagonista, categoria che vede un 'derby' tra Emanuela Fanelli in pole a 1,20 su Romana Maggiora Vergano, proposta a 3, entrambe in scena nel film diretto dalla Cortellesi.

Più equilibrio invece per il Miglior attore: Valerio Mastandrea ('C'è ancora domanì), dato a 1,75, precede di poco Antonio Albanese ('Cento domenichè), che oscilla tra 2 e 2,15 volte la posta.

Sul fronte della miglior regia (dove Cortellesi non figura essendo già inserita negli esordi alla regia) troviamo: Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire; Matteo Garrone per Io capitano; Andrea Di Stefano per L'ultima notte di Amore; Alice Rohrwacher per La chimera; Marco Bellocchio per Rapito.

Il favorito è Matteo Garrone, già premiato a Venezia con il Leone d’argento e arrivato alla notte degli Oscar come candidato per il miglior film internazionale. Per sapere chi la spunterà appuntamento con la diretta condotta da Alessia Marcuzzi e Carlo Conti, alle 20:35 su Rai1. Noi la seguiremo in diretta.