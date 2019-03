Marina Confalone per 'Il vizio della speranza' ha vinto il David di Donatello per la miglior attrice non protagonista. Il David per la migliore fotografia è andato invece a Nicolaj Bruel per 'Dogman'. Sono stati i primi due premi consegnati nella cerimonia in diretta su Rai1. La serata si è aperta con un montaggio di scene dei film in lizza sulle note di 'We are the champions'. «Voi siete i campioni di questa stagione cinematografica», ha esordito indicando i candidati ai David seduti in platea Carlo Conti, conduttore per il secondo anno consecutivo della cerimonia trasmessa in diretta in prima serata su Rai1.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 22:05 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 22:13

