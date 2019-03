David di Donatello, per i bookmaker il favorito è «Dogman»

Martedì 26 Marzo 2019, 15:02

Un David per due: è testa a testa tra Luca Guadagnino e Matteo Garrone ai David di Donatello 2019, dove i due autori sono in lizza per il premio al miglior film e al miglior regista. «Chiamami col tuo nome» e «Dogman» sono in cima alla lavagna dei bookmaker di Stanleybet.it a 1,85, ma Garrone è leggermente favorito per il premio alla regia a 1,60, rispetto a Guadagnino, che insegue a 1,90. L'outsider dei bookmaker è «Sulla mia pelle», la pellicola di Alessio Cremonini sulla storia di Stefano Cucchi: il David al Miglior Film vale 2,30, mentre il protagonista Alessandro Borghi è quotato a 1,85, a pari merito con Marcello Fonte, il canaro di «Dogman, ruolo per cui ha già vinto il Nastro d'Argento e i premi a Cannes e agli Efa.Difficile che il premio alla regia vada a una donna: Alice Rohrwacher, candidata per «Lazzaro Felice», si gioca a 4,00, mentre il premio al Miglior film sale a 9,00. Stessa quota per «Euforia», la pellicola diretta da Valeria Golino: a 9,00 anche il David alla Miglior regista, stessa quota per Mario Martone, autore di «Capri Revolution». Fuori dalle nomination principali la pellicola di Paolo Sorrentino, «Loro», che però si consola con le candidature degli attori protagonisti, Toni Servillo (a 3 volte la scommessa) ed Elena Sofia Ricci, favorita a 2,25.Quote ravvicinate sul tabellone della Miglior attrice: Alba Rohrwacher («Troppa grazia») vale 2,50, seguita da Anna Foglietta («Un giorno all'improvviso») a 3 volte la posta, mentre Pina Turco («Il vizio della speranza») insegue a 3,50 Marianna Fontana («Capri Revolution») chiude a 5,00. Tra gli uomini, lavagna in salita per Luca Marinelli («Fabrizio De Andrè - Principe Libero») a 10 volte la posta e per Riccardo Scamarcio, protagonista di «Euforia», a 12,00.