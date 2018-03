David, il trionfo di Napoli e dei napoletani nella serata delle donne in nero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Marzo 2018, 23:31 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 23:43

Tutte in nero, le donne del cinema italiano. Tutte in nero, ai David di Donatello, per ricordare come le colleghe americane ai Golden Globes che «Time’s Up», il tempo è scaduto. Il tempo delle violenze, il tempo delle discriminazioni, delle molestie nella vita è nel lavoro è scaduto. Lo recita nel monologo d’apertura Paola Cortellesi, poi tutti, le premiate e le premiatrici, i premiati e i premiatori, mettono la violenza di genere al centro dei loro interventi. Sono attrici importanti, professioniste dello spettacolo di lungo corso, ma ieri sera hanno voluto sottolineare soprattutto il loro essere donne e madri. La loro dignità di donne.Il cinema racconta l’identità di un Paese, lo ha ricordato a ragione anche il presidente Mattarella, e questa identità, ieri sera ai David di Donatello, è stata per buona parte napoletana nei premi vinti da «Ammore e malavita» dei Manetti Bros, da «Napoli velata» di Ferzan Ozpetek, da «La ragazza nella nebbia» di Donato Carrisi interpretato da Toni Servillo.Senso dell’identità, questione femminile, promesse di futuro sono i temi che hanno tenuto banco, perché la violenza di genere è diventata un’insopportabile emergenza nazionale e proprio dal cinema è partito il grido d’allarme poi dilagato nel mondo sulla parità nei diritti, nelle opportunità, nelle condizioni di lavoro.