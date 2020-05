David Donatello, migliori attori Pier Francesco Favino e Jasmine Trinca. Mattarella: cinema aiuterà a ricostruire Paese

Pier Francesco Favino ha vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista per Il Traditore di Marco Bellocchio. Jasmine Trinca è la migliore attrice protagonista per La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. Marco Bellocchio è il miglior regista.

L'attore romano, vincitore per il suo ruolo nel film "Il Traditore" di Marco Bellocchio, ha raccontato un aneddoto per fare la dedica del premio. Ricordando una scena di qualche tempo fa, Favino ha rivelato di essere stato fermato nell'androne del palazzo da una signora. «Mi ha detto una cosa bellissima, 'torni presto a trovarcì -ha detto l'attore- Io tornando verso la macchina ho sentito tenerezza, gratitudine, e orgoglio, di appartenere alla categoria delle donne e degli uomini che fanno parte del mondo dello spettacolo che sono persone che sono state capaci di rialzare la testa sempre». Favino ha poi aggiunto: «Voglio dire a questa signora che tuti quanti noi non vediamo l'ora di poter tornare a farle visita. E sono sicuro che chi deve fare in modo che questo accada, e non vediamo l'ora di poterlo fare. Questa signora aveva una certa età, e c'è anche un'altra signora di una certa età alla quale desidero dedicare il premio. Si chiama Stella Favino, ed è mia madre», ha concluso Favino, abbracciando poi la moglie Anna Ferzetti, candidata anche lei ai David come miglior attrice non protagonista.

«Non me l'aspettavo. Voglio ringraziare Ferzan (Ozpetek, regista del film ndr), che me lo ha detto tutto il tempo che un'attrice protagonista non si vede dalla quantità di minuti in un film», ha detto ​Jasmine Trinca nel ricevere virtualmente il premio dal conduttore Carlo Conti. «Questo premio è un premio che condivido con tutte le persone che sono state in questo film e a tutte le persone che ho incontrato in questa seconda parte di vita, che è il lavoro», ha proseguito la Trinca. Che ha poi aggiunto: «La famiglia è il posto del cuore e della cura. E io penso a tutte le persone non solo che mi hanno cresciuta, che mi hanno voluto bene e hanno avuto cura di me. E questo premio è per Fra e Elsa», ha concluso l'attrice dedicando il premio alla figlia.

«Sono contento per me stesso, ma anche per tutte le persone che mi hanno permesso di farlo». Così il regista Bellocchio ha commentato il premio, aggiungendo: «Ho ottant'anni, e spero ancora per un pò di anni di poter fare dei film in cui credo, che mi entusiasmano».

Valeria Golino è la miglior attrice non protagonista dei David di Donatello per il film '5 è il numero perfettò diretto da Igort. «Dedico questo premio all'Italia, a tutti noi, a questo momento così fragile e potente, ed emozionante per tutti noi -ha detto l'attrice- Sono molto emozionata per il fatto che sia stato possibile ricevere questo premio stasera, grazie alla tecnologia abbiamo potuto rincontrarci. Possiamo farlo, e questa è una grande cosa. Spero che l'anno prossimo potremo gioire insieme, abbracciarci, baciarci, e le cose belle che si fanno nella vita».

Luigi Lo Cascio vince il premio come miglior attore non protagonista della 65ma edizione dei David di Donatello per il suo ruolo nel film 'Il Traditorè di Marco Bellocchio. «Volevo dedicare il premio al grandissimo attore che ci ha lasciato da poco che è Luigi Maria Burruano che è mio zio, zio Gigi, che era mio padre nei 'Cento Passì, se ci fosse stata la sala avrebbe applaudito a questo grandissimo attore -ha detto l'attore nel ricevere virtualmente il premio- E poi lo dedico alle centinaia di migliaia di lavoratori dello spettacolo che fanno un lavoro grandissimo anche se sono invisibili».

«Riceviamo questo premio antico e lo dedichiamo a tutte le commedie, augurandoci che si possa tornare presto in sala». Così Ficarra e Picone, nel ricevere il premio dello Spettatore David di Donatello 2020.



L'abbraccio di Favino con la moglie Anna Ferzetti, anche lei candidata come attrice non protagonista

«Gentilissima Presidente Detassis, con mio grande rammarico, quest'anno, per le ben note ragioni di sicurezza sanitaria, non è stato possibile organizzare al Quirinale la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello. Desidero egualmente far pervenire a tutti i candidati e ai vincitori degli ambiti premi cinematografici i miei complimenti e i miei auguri più sentiti. Un saluto e un augurio particolarmente affettuoso a Franca Valeri: un premio alla carriera che esprime anche la riconoscenza degli italiani». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata alla Presidente dell'Accademia del Cinema, Piera Detassis, in cui sottolinea che il cinema, segnato profondamente dall'emergenza, potrà far tornare a sognare gli italiani nella fase complessa della ricostruzione che si annuncia.

«Il mondo del cinema -sottolinea Mattarella- sta subendo, in misura particolarmente pesante, le conseguenze della terribile epidemia che si è abbattuta improvvisamente sulla nostra esistenza, sconvolgendone usi, abitudini, progetti e realizzazioni. E, a ben vedere, tutte le professioni, le arti e i mestieri che si nutrono e vivono di vicinanza, di prossimità, di contatto diretto tra le persone e con il pubblico sono oggi quelli più penalizzati dall'emergenza». «Il cinema - come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato - è l'arte del sogno. Un sogno che si realizza ogni volta, concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità - attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri - e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto». «Per ricostruire il nostro Paese dopo la drammatica epidemia -scrive Mattarella- sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare. E questo è il compito precipuo dell'arte, della creatività e degli artisti. Un compito alto, che la nostra Costituzione disegna all'art. 9, che affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il nostro patrimonio storico e artistico».

«Oltre a rinnovare le congratulazioni e gli auguri per i vincitori di questa edizione così particolare dei David di Donatello, vorrei, alla luce di quanto ho appena scritto, esprimere sentimenti di vicinanza e di solidarietà per tutti i lavoratori dello spettacolo - cinema, teatro, musica, lirica, danza - e alle loro famiglie che, in questo periodo, stanno compiendo sacrifici e affrontando pesanti difficoltà. Sottolineando, al contempo, la richiesta alle istituzioni di operare per salvaguardare, concretamente, lavoro e patrimonio artistico». «L'augurio - o, se vogliamo, il 'sognò - che vi affido con queste righe è che la imminente e complessa fase di rinascita economica - così come accadde dopo la guerra, con i capolavori del neorealismo - sia accompagnata da una nuova esplosione di creatività, di cultura, di arte e di bellezza. Ne avvertiamo davvero il bisogno. Auguri e grazie per la vostra opera!», conclude il Capo dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA