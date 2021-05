David a "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti. Sophia Loren ed Elio Germano migliori attori

Il David di Donatello «della rinascita», tornato in presenza da ben due postazioni, gli studi tv "Fabrizio Frizzi" e il Teatro dell'Opera, ha celebrato il trionfo di Volevo nascondermi di Giorgio Diritti: in finale con 15 nomination, ha vinto come miglior film, regia, attore protagonista Elio Germano nei panni del tormentato pittore Antonio Ligabue, acconciature, fotografia, scenografia, suono. «Grazie a Ligabue a tutti quelli che stanno ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati