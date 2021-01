Demi Moore sfila per Fendi, volto "scavato" irriconoscibile: cosa è successo? Fan preoccupati

Il volto scavato, gli zigomi accentuati. Demi Moore appare in passerella alla prima sfilata di Haute Couture Fendi firmata da Kim Jones durante la settimana dell’alta moda di Parigi, e il web si scatena: è irriconoscibile. La star, 58 anni, è impeccabile con una blusa bustier in seta nera dalla profonda scollatura, ma il volto di Demi Moore così diverso ha scatenato speculazioni: rovinata dalla chirurgia plastica o da un trucco tremendo?

Demi Moore non ha mai nascosto di essere ossessionata dalla perfezione: impossibile dimenticare la trasformazione fisica dell'attrice in film come Soldato Jane, Proposta indecente e ancora con Striptease. Lei stessa aveva riconosciuto che 20 anni fa aveva speso quasi 250.000 dollari in chirurgia plastica per completare la trasformazione del suo viso e del suo corpo prima dell’apparizione nel film del 2003 «Charlie’s Angels: Full Throttle», ma in seguito, nel 2007, aveva smentito ogni successiva insinuazione sui ritocchi di chirurgia estetica. che nella sua autobiografia racconta l’infanzia turbolenta, che l’ha condizionata anche nelle relazioni amorose.

Come ha raccontato nel suo libro-confessione «Inside Out», Demi Moore non ha mai nascosto di aver lavorato sulla sua insicurezza e di aver trasvorso momenti terribili nella vita come quando venne lasciata dal terzo marito, Ashton Kutcher, di 15 anni più giovane. Per lei fu devastante per lei scoprire del suo tradimento.

