Diletta Leotta sbarca al cinema in un film di Siani, le foto esclusive del provino a Roma

Ciak Leotta. Dopo la radio, la conduzione di programmi sportivi e la partecipazione al Festival di Sanremo, per Diletta Leotta si spalancano le porte del cinema. Pare, infatti, che il regista e attore Alessandro Siani l'abbia scelta come coprotagonista per il suo prossimo film. Una grande produzione che uscirà nelle sale a Natale 2021.

Le riprese inizieranno già tra qualche settimana. Così, Siani l'avrebbe chiamata a Roma per provinarla in uno studio vicino a San Pietro. Ieri, poco prima delle 16, i fotografi di Leggo (AGENZIA TOIATI) hanno "pizzicato" la conduttrice di Dazn proprio mentre scendeva da un'auto ed entrava nello Studio T di Borgo Pio.

Per non dare nell'occhio, Diletta Leotta indossava una t-shirt bianca, jeans, stivali e un paio di occhialoni neri. Non sono passati inosservati i faldoni che teneva in mano. I copioni?

Insomma, Diletta non si annoia. In questi giorni, è tornata sulle pagine dei rotocalchi per il presunto ritorno di fiamma con il pugile e concorrente di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina . I due - che si erano lasciati lo scorso luglio dopo un anno d'amore - sono stati avvistati insieme all'uscita di un hotel. E proprio nella puntata di sabato scorso del programma di Rai1, Scardina aveva commentato: «È amore quello che provo». Sarà... Ma ora lei è impegnata con il grande schermo.

