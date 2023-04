​«La generazione perduta», al cinema il docufilm di Carlo Rivolta premiato con il nastro d'argento a Torino

Arriva nelle sale italiane uno dei film documentari più intensi dell'anno, presentato all'ultimo «Torino film Festival» e premiato con il nastro d'argento per il miglior documentario dell'anno.

«La generazione perduta» di Marco Turco, il racconto della vicenda sconvolgente del giornalista Carlo Rivolta, figura incredibilmente rappresentativa delle pulsioni, passioni e

drammi degli anni 70 in Italia.

Scritto dal regista insieme a Wu Ming2 e Vania Del Borgo e prodotto da Francesco Virga per MIR cinematografica e Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai cinema e archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, il film di Marco Turco arriva al cinema, distribuito da Luce Cinecittà, nelle principali città italiane, tra cui Torino, Milano, Roma, Bologna, Palermo, Genova, Firenze e Napoli, con un fitto calendario di proiezioni evento e teniture alla presenza dell'autore e regista.





Al centro del racconto di La generazione perduta c'è la vita di Carlo Rivolta, giornalista de «La Repubblica» fin dal primo numero e autore di memorabili inchieste sull'eroina che, tra il 74 e il 75, in un periodo di grandi cambiamenti e speranze per un'intera generazione - si diffonde rapidamente in Italia e trova impreparate le famiglie, i medici e gli stessi ragazzi che non sono in grado di affrontarne la dipendenza.

Carlo indaga il fenomeno da cronista, arrivando a testare su di sé la droga, con esiti devastanti.





«Questa è la storia di una generazione, una sinfonia corale accompagnata dalla voce di un solista - spiega Turco - Attraverso le parole e lo sguardo di Rivolta, viviamo in diretta lo spirito dei tempi, le enormi speranze e le amare delusioni di una generazione devastata dall'eroina».

Ma quelli sono anche gli anni della lotta armata. Militante dei movimenti del 68, quando nel 1978 viene rapito Aldo Moro, Carlo si dichiara favorevole alla trattativa, in contrasto

con il suo stesso giornale e con i suoi ex compagni, che lo bollano come traditore del popolo minacciandolo di morte.