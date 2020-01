Nancy Brilli: «Ecco il mio unico desiderio per la l'Epifania»

Nancy Brilli ha un solo desiderio per l'Epifania e l'ha rivelato a Domenica In su Rai Uno, dove è stata ospite di Mara Venier.

LEGGI ANCHE Nancy Brilli a Vieni da me rivela a Caterina Balivo: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì»

Nancy Brilli è stata intervistata dalla padrona di casa Mara Venier su carriera, vita e spettacoli. E alla domanda di Mara su quale fosse il suo desiderio per l'Epifania, la risposta è stata: «Dormire una notte intera visto che Non ci riesco mai». Ancora Nancy Brilli: «La mattina mi sveglio alle 4 e inizio a pensare e poi non ce la faccio più a riprendere sonno». E infatti Nancy Brilli sui social ha di recente postato una foto in cui mostrava la sua sveglia alle quattro… «Beh, io alle cinque», ha replicato aMara Venier. Nancy Brilli ha provato a scherzare: «Non so perché mi sveglio presto. Alle 4 apro gli occhi e leggo, perché devo scongiurare la cosa del pensiero, visto che non è sempre allegro».

LEGGI ANCHE Nancy Brilli: «Rai mi tiene in esilio da 17 anni, dicono che non ci sono ruoli per me»

Mara Venier ha continuato: «Io comincio a pulire casa». E quando Nancy Brilli le ha detto «Una volta passavo l’aspirapolvere perché mi rilassava», la padrona di casa di Domenica In ha fatto ridere tutti: «A quell’ora me menano, non se po’ fa…».

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA