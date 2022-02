«È Stata la Mano di Dio» candidato ai Bafta 2022

“È stata la mano di Dio”, il film di Paolo Sorrentino che racconta la sua adolescenza a Napoli negli anni '80, è candidato ai Bafta, i cosiddetti Oscar inglesi, nella categoria miglior film straniero. Sono giorni importanti per il film: l'8 febbraio si saprà se il lungometraggio con Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri e Filippo Scotti entrerà nella cinquina per il miglior film internazionale agli Oscar 2022 dopo aver superato la selezione della shortlist a dicembre.

Ai Bafta Sorrentino sfida il giapponese Drive My Car di Ry–suke Hamaguchi, Madri parallele di Pedro Almodovar, Petite Maman di Céline Sciamma e il danese La peggiore persona del mondo di Joachim Trier. The hand of God ha avuto la nomination anche per il miglior cast.