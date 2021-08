Ed Asner, il celebre interprete di "Lou Grant" e "Papa Giovanni XXIII" è morto a 91 anni

È morto Ed Asner, l'attore vincitore di Emmy per "Lou Grant" e il film di animazione "Up" e di numerosi Golden Globe, è morto a 91 anni. Noto anche in Itala per aver interpretato Papa Giovanni XXIII nella fiction a lui dedicata nel 2002, l'attore americano è stato anche presidente per due volte della Screen Actors Guild.

