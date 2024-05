Elodie, il nude look ruba la scena alle dive di Cannes: l'abito a rete lamé la fa risplendere sul tappeto rosso

Elodie incanta tutti al Festival di Cannes 2024. In occasione della cerimonia finale, la cantante ha rubato la scena alle grandi dive del cinema con un abito a rete in fili lamé che le scende lungo il corpo con uno spacco sul retro.

Il look segue la tendenza estiva del naked dress che ha avuto illustri precedenti storici in Marylin Monroe, Cher e Rihanna. Sotto, la popstar italiana indossava un body nude, sandali con tacco a stiletto in pvc, anelli e orecchini pendenti con diamanti.

Il film

Si tratta della prima volta di Elodie sulla Croisette come attrice. La cantante ha infatti recitato nel film “Ti mangio il cuore” diretto dal regista Pippo Mezzapesa e ispirato all'omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, una storia di vendetta e criminalità ambientata in Puglia.

Gli stylist

Elodie da qualche anno ha cambiato il suo stile, grazie anche all'intervento di stylist del calibro di Ramona Tabita (Ghali, Valentino Rossi), Lorenzo Posocco (Marco Mengoni, Ariete), Alba Melendo, che ha curato il suo ultimo tour, che l'hanno elevata a diva moderna.