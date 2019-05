Giovedì 16 Maggio 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 19:54

Occhiali di lustrini a forma di cuore, il titolo «Rocketman» scritto a caratteri scintillanti sul retro della giacca, il marito-produttore David Furnish accanto, il figlio adolescente elegantissimo ed emozionato, Elton John ha fatto un trionfale red carpet a Cannes per presentare fuori concorso il film sulla sua vita.Il biopic che si mette sulla scia del successo di «Bohemian Rapsody» e vorrebbe emularne gli esiti, è uno degli eventi più attesi del Festival e ha richiamato sulla Croisette la folla delle grandi occasioni. Complice il sole e l'incipiente weekend, un mare di turisti e di curiosi si è assiepato lungo transenne per applaudire la rockstar e il suo gruppo.Diretto da Derex Fletcher, il film vede nei panni e nei vocalizzi di Elton John l'attore inglese Taron Egerton, assai somigliante con trucco e parrucco adeguati al look stravagante che ha caratterizzato tutta la carriera di sir Reginald Kenneth Dwight (è il vero nome del divo). Sul tappeto rosso tanti amici vip e l'immancabile Julianne Moore con Eva Longoria e Bella Hadid.