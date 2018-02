Morta Emma Chambers, la sorella di Hugh Grant in Notting Hill

È morta all'età di 53 anni l'attrice britannica Emma Chambers, nota soprattutto per aver interpretato Honey, l'esilarante sorella di William, il protagonista di 'Notting Hill' interpretato da Hugh Grant, una delle commedie di maggior successo del cinema d'oltremanica. Secondo la Bbc Chambers è morta di cause naturali.



Attiva soprattutto in tv, dove aveva tra l'altro recitato nella serie Rhe Vicar of Dibley sulla Bbc, Chambers debuttò al cinema proprio con 'Notting Hill'. Era sposata con l'attore Ian Dunn. Il suo agente, nel dare la notizia, ha detto che Chambers «ha creato un gran numero di personaggi in un'immensa mole di lavoro. Ha regalato gioia e risate a tante persone».

Sabato 24 Febbraio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 19:48

