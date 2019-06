Emma Marrone ha detto si: mora e col pancione sul set del film di Gabriele Muccino

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:51

Emma Marrone col pancione sul set del nuovo film di Gabriele Muccino. Dopo una lunga titubanza infatti la cantante nata artisticamente ad Amici ha deciso e sarà una delle protagoniste del nuovo impegno cinematografico del regista, a fianco di numerose star nostrane.Emma ci ha messo un po’ per decidere: «Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film con lui – ha fatto sapere a “Chi” – ero titubante. E si, anche per il cambio di look da bionda a mora. Ci ho messo un anno per dire sì, ma ora sono felice».Il 13 febbraio 2020 Emma sarà sui grandi schermi con “I migliori anni” e la rivista diretta da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune foto che vedono la cantante impegnata sul set. Look moro e pancione, Emma prima parla col regista e poi si impegna per un ciak a fianco di Claudio Santamaria. Nel cast, oltre a loro, attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff.