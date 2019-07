Emma Marrone in abito da sposa: lo scatto 'rubato' dal set di Gabriele Muccino

Lunedì 15 Luglio 2019, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 12:25

Emma Marrone in abito da sposa e sorridente per esigenze di copione. Nessun matrimonio per la cantante salentina, ma uno scatto rubato dal set dell'ultimo film di Gabriele Muccino. L'artista, che per l'occasione si è trasformata in un'attrice, ha pubblicato la foto con il cast al completo sui suoi social. Le nozze del collega Tiziano Ferro devono averla persuasa a scegliere proprio questa scena.“I migliori anni” è l'ultimo film del regista che vedrà la luce nelle sale il 13 febbraio 2020. Accanto a Emma Marrone, alle prese con il suo primo lavoro cinematografico, ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart.Nelle scorse settimane il regista aveva fatto sapere sui social di aver insistito affinché Emma accettasse il ruolo e che il suo impegno era stato all'altezza delle aspettative: «Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento. Ci vediamo al cinema il 13 Febbraio».Il film racconta la storia di quattro amici, Giulio (Favino), Gemma (Ramazzotti), Paolo (Rossi Stuart), Riccardo (Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 a oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro vite e i loro sogni sono il pretesto per raccontare quarant'anni di storia d'Italia.