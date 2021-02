Emma Watson dice addio al cinema. «Ecco perché la star di Harry Potter si ritira dalle scene»

Emma Watson si ritira dal mondo del cinema. L'attrice britannica, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, avrebbe deciso di abbandonare le scene a soli 30 anni per dedicarsi maggiormente alla propria vita privata. La popolarità di Emma Watson è dovuta soprattutto al ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter. I fan dell'attrice, subito dopo l'uscita della notizia del ritiro, hanno messo a ferro e fuoco i social, rendendo il nome della star britannica trending topic su Twitter.

Emma Watson entra a far parte del consiglio d'amministrazione di Kering

Emma Watson, perché si ritira?

Secondo il Daily Mail, Emma Watson avrebbe preso la decisione di lasciare il cinema per dedicare più tempo al fidanzato Leo Robinton. I due, secondo i ben informati, si starebbero frequentando da un anno e mezzo e negli ultimi mesi avrebbero maturato la decisione di mettere su famiglia. Del resto, l'attrice ha dedicato gran parte della sua vita al cinema: dall'età di 11 anni ha interpretato il ruolo di Hermione Granger nei film di Harry Potter (dal 2001 al 2011). Successivamente ha recitato in "Noi siamo infinito", "Bling Ring", "La bella e la bestia" e "Piccole Donne". Non è chiaro se Emma Watson voglia prendersi solo una "pausa" dal cinema, o intenda chiudere per sempre questo capitolo della sua vita.

