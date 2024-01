Uno dei canti natalizi più famosi, «Tu scendi dalle stelle», nasce a Napoli più di 300 anni fa composto da Alfonso Maria de' Liguori: ora lo ricorda anche «Il santo di carne», il regista Giuseppe Alessio Nuzzo che affida ad Enrico Lo Verso il ruolo del vescovo beatificato nei suoi ultimi 20 anni di vita e a Giovanna Sannino (la Carmela di «Mare fuori») quello di suor Maria Teresa de' Liguori.

Alla voce narrante di Lo Verso, che accompagna il racconto della vita del santo da bambino fino agli ultimi giorni, si alternano le interviste a sacerdoti che ne studiano i 112 testi scritti e illustrati e ne raccontano il percorso spirituale ma anche umano, dettato da un voto che mantenne fino alla fine: non perdere mai tempo. Le riprese del docufilm prodotto da Paradise Pictures sono finite la scorsa settimana in città tra i Tribunali, Scampia, l'Archivio di Stato e il duomo, dopo aver fatto tappa a Marianella dove Sant'Alfonso è nato, ad Acerra, a Sant'Agata de' Goti, a Scala dove ha compiuto la sua prima missione con i pastori della zona, a Bacoli e a Pagani dove è morto.

Lo Verso è stato difficile calarsi nel ruolo di un santo?

«È stato molto piacevole a dirla tutta. Facendo questo mestiere si ha la possibilità di incontrare dei personaggi che hanno qualcosa di speciale, altre, come in questo caso, di incontrare persone realmente esistite che hanno lasciato qualcosa al mondo. Questo risultava evidente anche dal modo in cui i sacerdoti che gestivano biblioteche, parrocchie e musei reagivano alla richiesta del regista di poter girare nei loro spazi. Ad esempio, quando abbiamo chiesto il permesso di entrare con la macchina da presa all'interno del duomo, ci hanno risposto senza esitazione: "Per Sant'Alfonso certo", ed è stata la risposta che da lì ho sentito ripetere frequentemente. Ho percepito l'amore verso questo santo, per il suo operato. Ho scoperto, poi, recitando il suo ruolo quale era la sua particolarità: era un uomo prima che un prete. Ho nutrito grande ammirazione e il piacere di vivere e scoprire un personaggio del genere».

Conosceva già Sant'Alfonso?

«Assolutamente no ed è stata una bella scoperta, se ho avuto questo privilegio lo devo al mio lavoro. Mi sono anche domandato perché il regista si fosse interessato a un personaggio religioso pur non avendo un particolare rapporto con la Chiesa. Mi ha spiegato che gli è capitato per caso di imbattersi nella sua figura e di essere rimasto molto colpito dalla sua ecletticità: Alfonso era un vescovo, un compositore, uno scrittore, un pittore, un disegnatore. Sapeva di avere più opportunità di altri per aprire delle strade a chi non ne aveva. Si sentiva un mezzo utile a migliorare le persone. Era l'obiettivo della sua missione: non si limitava ad aiutare il prossimo, ma voleva migliorarlo».

Avete girato nei luoghi del santo.

«Tra le scene che mi hanno colpito di più, c'è sicuramente quella nella sua stanza all'episcopio a Sant'Agata de' Goti, dove è stato vescovo. Si tratta di una piccola camera, un minuscolo corridoio, in cui si raccoglieva in preghiera, ricostruita esattamente come doveva essere un tempo, con alcuni oggetti originali: l'inginocchiatoio e la statuetta di Gesù. Racchiudeva l'umiltà dell'uomo».

Lei è religioso?

«Non sono praticante, ma ritengo importante il messaggio cristiano e sono contentissimo di Papa Francesco, che reputo, anche prescindere dal ruolo che ricopre, una delle persone di cui più il mondo ha bisogno oggi».

Negli ultimi anni ha girato spesso a Napoli e con napoletani, prima «Desiree» di Mario Vezza, poi «Global harmony» di Fabio Massa, adesso un film con

Nuzzo, qual è il suo rapporto con la città?

«Mi sento a casa qui. Palermo e Napoli si assomigliano. E trovo particolare e strano allo stesso tempo che nell'ultimo periodo la città mi stia chiamando a sé più volte. Per il momento mi sto dedicando molto al teatro e spero di portare il mio spettacolo "Uno, nessuno e centomila" a Napoli, in passato il Covid me lo ha impedito».