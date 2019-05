Cannes 2019, Eva Longoria sul red carpet con il figlio di 10 mesi: «Sono una mamma che lavora»

Bella, fiera di mostrare le sue rotondità post gravidanza, Eva Longoria , l'ex casalinga disperata, è oggi una mamma felice. E al suo primo festival di Cannes dopo la nascita del suo bimbo ha deciso di portare il suo piccolo Santiago di 10 mesi anche sul red carpet. Mamma e in carriera. «Se mi seguite su Instagram, vedrete che è sul set con me, che è in riunione con me. È sempre con me. Penso che sia normale per una mamma che lavora», ha dichiarato di recente. E il piccolo, vestito in smoking come il papà, neanche a dirlo, ha attirato l'attenzione di fotografi e fan.

Santi è il primo e unico figlio della Longoria, 44 anni appena compiuti, avuto dal produttore messicano José Antonio Baston. Una gravidanza che l'ha cambiata profondamente. «Da quando sono mamma sento una specie di “urgenza” nel mio attivismo: mi domando “Mio Dio, dobbiamo aggiustare il mondo e farlo in fretta!”. La mia più grande paura, oggi, è che mio figlio abbia un mondo difficile in cui vivere», ha aggiunto da Cannes.In questi giorni festivalieri l'hanno immmortalata diverse volte con il piccolo Santi in braccio, mentre lo coccola e ci gioca in spioggia, durante i pranzi di lavoro. Eva dopo la nascita si è «ribellata» non solo a chi dicesse che un figlio è un impedimento per una donna in carriera, ma anche alla pressione di chi le suggeriva di tornare in forma in fretta: «Se c’era gente che mi diceva “sbrigati, dimagrisci”, io non li ho ascoltati. Mi sono presa i tempi giusti, senza sentire il carico della pressione». E a guardare il risultato aveva proprio ragione.Longoria ha scelto di presentarsi sul red carpet con un abito lungo e aderente con paillettes, con manica lunga e collo alto ma profondo spacco per mettere in evidenza le gambe. Santi? Era semplicemnete irresistibile.