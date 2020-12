«Fame» su RayPlay dal 26 dicembre: tra i protagonisti c'è Ludovica Nasti

Da Massimiliano Rossi a Ludovica Nasti da Bianca Nappi a Ester Gatta e la partecipazione di Gigi Savoia. Sono loro i protagonisti del film breve, “Fame” diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che dal 26 dicembre sarà disponibile su RaiPlay. Il film, ambientato a Napoli e prodotto da Paradise Pictures con Rai Cinema, in associazione con An.tra.cine di Eduardo Angeloni con il sostegno economico della Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e le attività Culturali e il turismo e la collaborazione della Film Commission Regione Campania, si basa sul concetto di possibilità. “Quante possibilità abbiamo nella nostra vita? E se avessi intrapreso l’altra strada, cosa sarebbe accaduto? Queste due domande le abbiamo poste a noi stessi almeno una volta nella vita. E il mio obiettivo è che lo spettatore si interroghi ancora una volta, cercando dentro di sé una risposta sincera”, ha dichiarato il regista che torna dietro la macchina da presa dopo il pluripremiato “Lettere a mia figlia” con Leo Gullotta, menzione speciale ai Nastri d’Argento e primo premio al Giffoni, e anche “La scelta” presentato al concorso Giovani Autori Italiani durante la 72a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il lungometraggio “Le Verità” con Francesco Montanari.“Fame”, in selezione in 40 festival in tutto il mondo e in concorso al Giffoni Film Festival dal 26 dicembre, è completamente senza dialoghi con la colonna sonora originale di Adriano Aponte registrata dalla Budapest Scoring Symphonic Orchestra e con mastering presso gli Abbey Road Studios di Londra.

