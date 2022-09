Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dall'altare al red carpet a Venezia: «Pazzeschi»

Belli, eleganti e... sposati. Sono passati pochi giorni dal matrimonio da favola di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e, ora, i due novelli sposi sono nuovamente sotto i riflettori. Ancora a Venezia, la città dove si sono sposati. In total black, in un perfetto pendant, la campionessa di nuoto e il suo ex allenatore hanno sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

FEDERICA PELLEGRINI AL FESTIVAL DI VENEZIA: IL LOOK

Abito lungo con spacco vertiginoso e spalle scoperte per lei, smoking senza cravatta per lui: una coppia perfetta che, tra un bacio e uno scatto, hanno catturato l'attenzione di fotografi e curiosi. «Pazzeschi», «Bellissimi» si legge nei commenti sui social riferiti ai novelli sposi.

Dopo una settimana dal matrimonio, riportato dalle cronache rosa di tutte le testate, i due sono tornati a Venezia, terra natale di Federica, per partecipare al grande evento cinematografico. «Venezia….una settimana dopo e il cappello regalato da un gondoliere…..» scriveva ieri la "Divina" sul suo profilo Instagram mostrandosi di spalle e con un cappello di paglia. E proprio per festeggiare i 7 giorni dalla promessa all'altare, il loro wedding planner, il celebre Enzo Miccio, ha omaggiato entrambi di una story Instagram in cui mostra tutti e tre sorridenti e felici. La stessa foto è stata ripresa da Matteo Giunta che ha commentato con: «Il nostro primo settiversario».