Licenziamento ad ArcelorMittal per post sulla fiction: Sabrina Ferilli si offre per pagare spese legali

Sabrina Ferilli, protagonista femminile della fiction “Svegliati amore mio”, si è offerta per sostenere le spese legali e il pagamento di uno stipendio a Riccardo Cristello, il dipendente licenziato da ArcelorMittal per aver condiviso un post sulla fiction. Un caso ormai diventato nazionale che ha suscitato la rabbia dei sindacati e il sostegno di diverse personalità dello spettacolo.

Il gesto di solidarietà

L'attrice si è offerta per dare un aiuto all’operaio tarantino di ArcelorMittal licenziato dopo avere condiviso su Facebook un post in cui invitava a guardare la fiction sceneggiata e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Anche i due registi si erano proposti per sostenere le spese legali e un aiuto è stato proposto anche dall'attore tarantino Michele Riondino. Cristello ha apprezzato molto questa unità d'intenti ma ha già comunicato che al momento non c'è questa necessità: le spese legali saranno sostenute da Usb.

La serie racconta la storia che si dipana intorno a un’acciaieria (Ghisal) le cui polveri sottili provocano una leucemia alla figlia della protagonista. Secondo la multinazionale, quel post conteneva frasi lesive dell'immagine e della reputazione dell'azienda.

Le parole del sindacato

“Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore”, ha affermato il sindacato Usb di Taranto, “l’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato".

"A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio”.