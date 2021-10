Festa del Cinema di Roma dal 14 al 24 ottobre. Red carpet senza pubblico, premi a Tim Burton e Quentin Tarantino

Oggi prende il via ufficialmente la Festa del Cinema di Roma. L'edizione si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021 all'Auditorium Parco della Musica, ma è andata in scena stamattina la conferenza di presentazione dell'evento, che poi di atto coinvolgerà altri luoghi e realtà culturali della capitale. Ma la struttura di Renzo Piano, neanche a dirlo, sarà l'epicentro della manifestazione, con i 1300 mq del viale che conduce alla Cavea (da quella superiore sarà possibile seguire l'arrivo degli attori su prenotazione per evitare assembramenti) che saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Il programma è ricchissimo di protagonisti: 22 registe donne, 22 Paesi rappresentati, 35 prime mondiali, due red carpet - senza pubblico anche quest'anno - a via Condotti e davanti all'ex Filmstudio. Sarà allestita una mostra per i 40 anni del Marchese del Grillo ma sono già in programma omaggi a Monica Vitti per i 90 anni. Premi alla carriera a Tim Burton e Quentin Tarantino che saranno in presenza.

Delli Colli: speriamo sale al 100% della capienza

«Grinta, grande forza, voglia di ripartire. Sempre in sicurezza ma con voglia di essere nella normalità. Sono felice di questa sala aperta, ricca e accogliente anche se auspico che arrivino presto notizie per una capienza allargata». A dirlo, in apertura della conferenza di presentazione della Festa del Cinema di Roma, Laura Delli Colli, della Fondazione Cinema per Roma. «Affianchiamo la raccolta di firme a sostegno della campagna per l'allargamento delle presenze, perché il cinema è un posto tra i più sicuri», aggiunge Delli Colli.

I film e i biglietti

La Festa del Cinema di Roma è riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Il programma ospiterà proiezioni in anteprima, incontri ravvicinati con autori e attori del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, retrospettive e omaggi dedicati ai più celebri maestri del cinema mondiale, convegni e dibattiti per approfondire aspetti tecnici, artistici e produttivi legati alla sfera dell’audiovisivo, mostre e installazioni fra l’Auditorium e il resto della città.

I film della Selezione Ufficiale concorrono all’assegnazione del Premio del Pubblico FS. Una parte del programma sarà visibile attraverso la piattaforma Digital RFF. Accanto alla Festa, come sezione autonoma e parallela, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film rivolti alle giovani generazioni.

La natura della Festa del Cinema è nella sintesi tra una programmazione di qualità e una fruizione popolare: il pubblico, al quale sono rivolti la stragrande maggioranza degli eventi in programma, gioca la parte del protagonista. Particolare attenzione è dedicata alla politica dei prezzi che prevede anche la presenza di numerosi eventi a ingresso gratuito. La biglietteria aprirà una settimana circa prima dell’inizio della Festa e sarà attiva per tutta la durata della manifestazione. Una serie di convenzioni renderà più immediata e coinvolgente l’esperienza alla Festa del Cinema.

L'organizzazione

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma grazie al supporto dei Soci Fondatori, del Main Partner, BNL Gruppo BNP Paribas e dei numerosi partner che ogni anno scelgono di sostenere la Festa del Cinema partecipando attivamente alla costruzione dell’evento: una testimonianza dell’attenzione che le aziende hanno nel sostenere la missione e i valori della Fondazione. Direttore artistico della Festa del Cinema di Roma è Antonio Monda, scrittore, docente universitario e curatore di celebri retrospettive presso le più prestigiose istituzioni culturali americane. Nel suo lavoro, Monda è affiancato da un Comitato di Selezione composto da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel, Valerio Carocci. Mario Sesti è il responsabile delle Retrospettive. Le passate edizioni hanno visto partecipare alla Festa numerosi protagonisti del cinema mondiale. Molti film presentati hanno ricevuto i massimi riconoscimenti, come gli Oscar e i Golden Globe, i più noti premi del cinema europeo, come gli European Film Awards, i César e i Goya, e di quello italiano, dal David di Donatello ai Nastri d’Argento.