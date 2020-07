Festival, il BCT torna a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto: tra gli ospiti Salemme e Verdone. Speciale su “Ritorno al futuro”

In arrivo la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, incontri e proiezioni e in programma dal 28 luglio al 2 agosto 2020. Sei giorni in cui la città sannita sarà animata dalla presenza di numerosi ospiti: Vincenzo Salemme, premiato per la carriera, Marco D’Amore, Lillo e Greg, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Francesco Montanari, Cristiana Dell’Anna, Michele Placido, Francesca Barra, Giacomo Ferrara, Claudio Santamaria, Fabio Balsamo, Max Gazzè e Carlo Verdone ospite d’eccezione della serata conclusiva. Il BCT Festival, guidato dal direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore e di cui è direttore onorario il produttore Nicola Giuliano, è realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, della Camera di Commercio di Benevento, del Comune di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione lo hanno affiancato e sostenuto. Fondamentale il contributo dei partner Vision Distribution, Indigo Film, e di IIF, società controllata da Lucisano Media Group, e il supporto dei media partner Sky, Discovery Italia, Chili e The Hot Corn.

In pochi anni si è affermato come una tra le più importanti manifestazioni italiane, ospitando oltre 200 artisti, tra cui numerosi premi Oscar, e promuovendo in ogni possibile sfaccettatura la cultura cinematografica e televisiva italiana e internazionale. Quest’anno sono oltre 230 le opere in concorso, arrivate da ben 30 diversi Paesi del mondo, che verranno proiettate in streaming sul sito ufficiale del festival. A un evento internazionale è affidata la pre-apertura del BCT Festival: l’avvio delle celebrazioni per i 35 anni di “Ritorno al Futuro”, il film che ha dato il via alla saga cult di Robert Zemeckis e che ha reso celebre Michael J. Fox per la sua indimenticabile interpretazione di Marty McFly. Ospite in collegamento live dagli Stati Uniti Bob Gale, sceneggiatore della trilogia. Ad inaugurare il BCT Festival martedì 28 luglio alle ore 21.30 sarà Vincenzo Salemme al quale sarà consegnato il Premio alla Carriera sul palco allestito in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca. Attore, commediografo, regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore e scrittore sarà festeggiato per i tanti successi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal grande pubblico. Grazie alla collaborazione con Sky, non mancheranno anche quest’anno le anteprime internazionali di tre delle serie più attese dell’anno su Sky Atlanetic. Si parte mercoledì 29 luglio alle ore 22.30 con la presentazione della seconda stagione di Yellowstone, la serie creata da Taylor Sheridan e interpretata dal Premio Oscar Kevin Costner.

Venerdì 30 luglio alle ore 21.00 sarà la volta di Un volto, due destini (I Know This Much Is True) con la partecipazione del regista e ideatore Derek Cianfrance, mentre sabato 1 agosto alle ore 20.45 sarà presentata in anteprima esclusiva Perry Mason la nuova serie di HBO prodotta da Robert Downey Jr. Il fenomeno mafioso che ha da sempre ispirato autori televisivi e cinematografici, regalandoci serie e film di grandissimo successo, sarà al centro dell’incontro “Le mafie, tra realtà e rappresentazione” che si terrà il 29 luglio alle ore 20.30, moderato dalla giornalista e scrittrice Francesca Barra, e al quale parteciperanno il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, gli attori Michele Placido, Francesco Montanari, Giacomo Ferrara, Cristiana Dall’Anna, il Presidente Eurispes Gian Maria Fara, il magistrato e consigliere giuridico MAECI Giovanni Tartaglia Polcini e il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Alberto Sordi non poteva mancare un omaggio del festival al grande artista, organizzato in collaborazione con Unisannio Cultura e Università degli Studi del Sannio. Alberto Sordi. 100 anni da re è il titolo della pièce teatrale con Claudio Santamaria e diretta da Massimo Cinque che si terrà venerdì 31 luglio alle ore 20.30. Tre grandi debutti cinematografici arricchiscono, in collaborazione con Vision Distribution, il programma di quest'anno: il 30 luglio alle ore 22.45 Lillo e Greg presenteranno “D.N.A. – Decisamente non adatti”, il loro esordio alla regia, uscito a maggio sulle varie piattaforme digitali e disponibile su Sky Cinema Uno dal 22 giugno. Il 31 luglio alle ore 22.30 sarà la volta di Marco D’Amore, fresco vincitore del Nastro d’Argento 2020 come miglior regista emergente per la sua opera prima “L’immortale”, che in un incontro con il pubblico, insieme a Nicola Maccanico, Executive Vice President di Sky Italia e Ceo di Vision Distribution, racconterà le origini del progetto crossmediale che segna il ritorno di Ciro Di Marzio, il personaggio di "Gomorra - La serie" che lo ha reso celebre, e attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a sé stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv. Sabato 1 agosto alle ore 22.40 torna, per il secondo anno consecutivo al BCT Festival Giampaolo Morelli, che racconterà il successo del suo primo film da regista, “7 ore per farti innamorare”, in compagnia della protagonista Serena Rossi, di Fabio Balsamo tra gli interpreti della commedia, e dei produttori Fulvio e Federica Lucisano. Domenica 2 agosto alle ore 21.30, sarà ospite d'eccezione del BCT Festival Carlo Verdone. Il regista e attore romano ha scelto per l’occasione che, tra i tanti film da lui diretti e interpretati, venga proiettato “Bianco Rosso e Verdone” con il quale vuole rendere il suo personale omaggio al grande compositore Ennio Morricone recentemente scomparso. E come ogni anno, il BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, saluterà il suo pubblico con un evento musicale realizzato in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Benevento: il concerto del cantautore e musicista Max Gazzè domenica 3 agosto alle ore 21.30. Tutti gli eventi in cartellone nell’edizione 2020 si svolgeranno dal vivo e gratuitamente, ma con accesso consentito previo ritiro del tagliando di ingresso nel rispettando delle disposizioni dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico. Tuttavia tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta sui canali social festival. Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA