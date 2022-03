Il Festival del Cinema di Berlino annuncia: «Non vieteremo film russi, ma no a delegazioni»

Il Festival del Cinema di Berlino (Berlinale) è una delle prime grandi manifestazione a non vietare la partecipazione di film russi alla kermesse. Una decisione sorprendente vendendo rispetto alle posizioni molto forti adottate dalle case di produzione che hanno deciso di scomparire dal circuito di distribuzione russo. Una scelta, quella di Berlino, in controtendenza ma che comunque ha un suo fondamento. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, escludere artisti e operatori culturali in base alla loro nazionalità sarebbe un immenso errore.

L'arte, proprio perchè tale, dovrebbe essere senza bandiera ed è per questo che la Berlinale ha deciso di non escludere film di produzione russa dalla propria kermesse. Una scelta che cerca di allontanarsi alla richiesta di alcuni cineasti ucraini, trapelata nelle ultime settimane, di boicottare tutto ciò che riguarda la diffusione della cultura russa nel mondo.

Netta però è la condanna al regime propagandistico e censorio delle istituzioni ufficiali russe. Proprio per questo motivo nella prossima edizione del Festival del Cinema di Berlino non sarà accettata la presenza di organi ufficiali e delegazioni in rappresentanza della Russia. Quella della Berlinale è l'ennesima ferma condanna del mondo della cultura alle violente leggi di repressione culturale, informativa e comunicativa che sta portando avanti il Cremlino dall' inizio del conflitto. Un inquietante ritorno a quelle che erano le più strette logiche del regime sovietico.



È stato diramato un comunicato ufficiale nel quale gli enti organizzativi hanno spiegato la motivazione di questa decisione: «L’invasione russa e gli attacchi contro obiettivi civili come ospedali, scuole e case hanno causato una catastrofe umanitaria e dei diritti umani in Ucraina. I nostri pensieri e la nostra solidarietà vanno alle vittime, alla popolazione sofferente e ai milioni di persone che sono fuggite dall’Ucraina. La Berlinale è diventata un luogo per incontri interculturali e una piattaforma per la discussione critica di eventi mondiali attuali o storici. L’arte e la cultura sono elementi chiave delle società democratiche e i festival cinematografici sono luoghi in cui artisti di tutto il mondo, indipendentemente dal loro paese, possono mostrare il loro lavoro ed entrare in dialogo. È solo in spazi di riflessione aperti e creativi che la cultura (cinematografica) può continuare a svilupparsi».

La Berlinale ci ha inoltre tenuto a sottolineare come «Troppo spesso sono proprio le loro opere a veicolare critiche ai rispettivi regimi. Di conseguenza, la Berlinale prende una posizione netta contro il boicottaggio generalizzato delle opere culturali sulla base della loro origine, poiché ciò sopprimerebbe anche molte voci critiche. E il mondo ha bisogno di quelle voci critiche.» Riguardo l'esclusione delle delegazioni istituzionali russe, gli organizzatori hanno fatto fronte unito dichiarando che «Diversa è l’esclusione dalla partecipazione alla Berlinale delle istituzioni statali ufficiali e in questo caso, delle istituzioni o delegazioni russe, nonché degli attori che sostengono il regime, fino a quando il governo russo condurrà questa guerra crudele contro l’Ucraina. Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino spera in una fine anticipata dell’aggressione russa e per la pace in Ucraina»