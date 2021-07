Cannes, parte il Festival delle star con Nanni Moretti candidato italiano. Tutto quello che c'è da sapere

Cannes, domani si parte. Non senza paure per il Covid e con una grande attenzione per la sicurezza e il rispetto di tutte le regole previste per l'emergenza sanitaria. Il clima è molto cambiato in Francia, c'è più sicurezza grazie alle vaccinazioni ma al Festival del cinema più importante del mondo, come si sa, ospiti, artisti, stampa e tutto il mastondontico apparato che accompgna da sempre una manifestazione di questo tipo, arrivano da ogni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati