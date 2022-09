Festival del cinema di Venezia, Alessandro Borghi l'ultimo divo: «Il cinema è per le sale ma basta brutti film»

VENEZIA - Finita la Mostra, i film che al Lido hanno appassionato, fatto discutere, irritato e incantato migliaia di persone (a proposito, i biglietti venduti sono aumentati del sei per cento), i film premiati dalla giuria e quelli che non ce l'hanno fatta, affrontano ora la prova più difficile: la sala. Oggi arriva nei cinema per tre giorni distribuito da Vision, poi si vedrà su Sky Cinema e Now, il film di chiusura del festival, «The Hanging Sun - Sole di mezzanotte», un thriller noir basato sull'omonimo romanzo di Jo Nesbo (Einaudi) e ambientato nelle estati rarefatte del profondo Nord norvegese, dove non fa mai buio. Diretto da Francesco Carrozzini e scritto da Stefano Bises, è una storia di legami profondi e di conflitti tra padri e figli, di colpe antiche e di redenzione che gioca su un cast imponente (ci sono, tra gli altri, Peter Mullan e Charles Dance, Jessica Brown Findlay e Sam Spruell), sul fascino silenzioso dei luoghi e soprattutto sul grande carisma di Alessandro Borghi, forse l'attore italiano più internazionale, qui nei panni di un uomo in fuga dalla propria famiglia criminale e del suo incontro con una donna dal passato tormentato e dal cuore puro. Come sceglie i suoi ruoli? «Non mi preoccupo di piacere a tutti e cerco di non fare scelte mainstream» dice Borghi. «Il cinema ormai devi affrontarlo con grande impegno e guadagnarti sul campo ogni piccola cosa, buttandoti a capofitto nell'impresa. Niente garantisce a priori il successo, bisogna sempre mettercela tutta. The Hanging Sun è stata una bella esperienza artistica e umana, un viaggio interiore che mi ha arricchito e ha anche cambiato il mio modo di stare in scena. Se potessi, tornerei volentieri in Norvegia per altre nove settimane».

In Italia dopo la pandemia si produce moltissimo, ma le sale restano vuote. Come si rimedia? «Premessa: io faccio l'attore perché da ragazzo sognavo la sala buia, la magia del grande schermo, i filmoni. La crisi delle sale mi fa soffrire, è un tarlo che non mi lascia in pace. Dobbiamo uscirne con energia, con umiltà, con il coraggio di affrontare nuove sfide perché l'incasso garantito non c'è più, ma soprattutto dobbiamo smetterla di fare brutti film, in giro ne vedo sempre troppi e non capisco perché. Dobbiamo renderci conto che non serve strizzare l'occhio al pubblico o puntare su storie buone per tutti i gusti. Così non riporteremo pubblico al cinema». Che cosa serve? «Inventiamo nuove formule per invogliare la gente a uscire di casa anche quando in sala non ci sono campioni d'incasso come Top Gun: Maverick e Spiderman. Io cerco ogni volta di migliorarmi, se si ha la fortuna di fare un lavoro così bello bisogna restituire qualcosa a chi paga per vederti recitare».

Carrozzini, quarant'anni compiuti alla Mostra, elegante fotografo di moda, videomaker e autore del bel documentario su sua madre Franca Sozzani, «Chaos and Creation», presentato al Lido nel 2016, pochi mesi prima che lei morisse, è all'esordio in un film di finzione. «Sono appassionato di cinema da sempre e sento la responsabilità, per me è un grande banco di prova. Quando Nesbo ha visto il film mi ha scritto una bellissima lettera, mi ha commosso». Produttori Cattleya, Groenlandia e Sky, forte connotazione europea. Borghi: «È un lavoro complesso, una produzione immersiva in una natura spettacolare, mi sono fatto prendere a livello emotivo. Il racconto aveva molti fuochi, partivamo da un romanzo thriller, ma non ero tanto interessato all'azione. Mi piaceva che il mio personaggio e quello di Jessica fossero come rotti, spezzati dentro». Da un mese e mezzo l'attore che presto vedremo al cinema in «Le otto montagne», premiato a Cannes, racconta di avere un agente americano: «Faccio provini internazionali e mi piace molto, mi sento a mio agio in questi contesti. Credo che il momento sia positivo, per un attore ci sono grandi possibilità». È vero che la vedremo in un film su Rocco Siffredi? «Se ne parla, ma non sono stati ancora firmati i contratti, non posso dire altro». Ma lo farebbe? «Sì, lo farei». Qual è il segreto per non sbagliare le scelte? «Avere coraggio, considerare ogni film come se fosse l'ultimo».