Festival di Cannes 2021, Nanni Moretti presenta «Tre piani» ma è allarme Covid: positiva Lea Séydoux

Sale la tensione alla notizia che la regina di Cannes, Lea Séydoux, in gara con quattro film, è risultata positiva al Covid pur essendo vaccinata e quindi non potrà arrivare sulla Croisette. L'americano «Variety» parla esplicitamente di un focolaio (anche perché le Alpi Maritime sono il dipartimento in cui, secondo «Nice Matin», la variante Delta circola di più nella Francia metropolitana), ma il Festival smentisce ufficialmente: «Non esiste...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati