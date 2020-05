Ficarra premiato con il David da casa. Giacca e cravatta dalla cintola in su, ma sotto...

Ultimo aggiornamento: 22:30

In special modo Ficarra ha trionfato anche nella categoria "simpatia". E vi spieghiamo il perché. Una cerimonia particolare - quella degli "Oscar" italiani di ieri sera - che nonostante alcuni impacci nei collegamenti da remoto, si è rivelata per niente ingessata, vissuta dai candidati in casa con i familiari che spesso hanno fatto irruzione nello schermo.L'attore e comico palermitano dalla cintola in su era vestito con un'impeccabile giacca blu e camicia bianca rigorosamente da cerimonia. Un'inquadratura perfetta per il monitor del computer che lo ha collegato con il mondo del cinema presente alla premiazione. Dalla cintola in giù invece...spazio alla fantasia. Con un paio di shorts mare in tinta blu con righe bianche e scarpe anch'esse molto estive e molto da casa. Come possiamo vedere nella foto pubblicata sopra. Il tutto rigorosamente senza calze.