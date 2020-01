Ficarra e Picone: «Mattarella ci ha chiamato dopo un tweet sul Palermo»

Ficarra e Picone hanno ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella. Ricordiamo che il duo comico palermitano è conterraneo del Capo dello Stato che continua a dimostrare un ottimo senso dell'umorismo. Ma perché Mattarella ha chiamato?

Tutto nasce, raccontano scherzosamente i due comici (reduci dal successo al cinema del film “Il Primo Natale” e della notizia del ritorno a Striscia La Notizia) all'agenzia Agi, da un loro tweet nel quale rimproveravano a Sergio Mattarella per non aver parlato, nel discorso di fine anno, delle sorti del Palermo Calcio («Anche quest'anno Mattarella nel suo #discorsodifineanno ha parlato dei giovani, dell'ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino»).



«e ci ha assicurato che seguirà le sorti del Palermo in modo che non sarà promosso in serie C ma andrà, per decreto presidenziale, direttamente in Champions League».

Valentino Picone ha confermato la telefonata: «Mattarella ci ha chiamato veramente e, con molta ironia, si è giustificato dicendo che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani».

