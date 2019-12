Il Primo Natale di Ficarra e Picone sbaraglia il box office: è il film italiano più visto nel 2019

Il Primo Natale di Ficarra e Picone è il primo incasso di Natale con 1.164.118 nella sola giornata di ieri, 25 dicembre, sbaragliando il box office con un totale che sfiora gli 8 milioni di euro (7.915.828), diventando così il primo film italiano del 2019 per incasso e numero di spettatori, che sono oltre 1 milione e 200 mila. Un vero e proprio boom per il duo comico siciliano che conferma in questo modo anche il proprio successo personale.

«Siamo felici, che nel giorno di Natale, migliaia di persone abbiano scelto il nostro film per trascorrere insieme a noi, un giorno così bello» – dicono Ficarra e Picone.

Il Primo Natale, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, distribuito da Medusa è il settimo film di Ficarra e Picone.

