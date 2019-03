La figlia adottiva di Tom Cruise e Nicole Kidman aderisce a Scientology: «È quello di cui avevo bisogno»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lontana dai figli per colpa di Scientology. Un anno fa Nicole Kidman, in un'intervista pubblicata da Hollywood Life, raccontava della difficile relazione con i due figli adottati, Isabella e Connor, durante la sua relazione con Tom Cruise, naufragata nel 2001. Come è noto il divo hollywoodiano da anni è uno dei membri più importanti di Scientology, la cui influenza sarebbe stata uno dei motivi che l'ha portato alla separazione, prima dalla Kidman e poi da Katie Holmes.Oggi, è la figlia adottiva, Isabella Cruise, 26 anni, ad aver abbracciato la chiesa di Scientology, dopo un periodo difficile della sua vita. «Stavo annegando nei miei problemi, poi ho trovato me stessa», ha detto la giovane donna sposata dal 2015 con Max Parker, e cresciuta col padre, dopo il divorzio da Nicole Kidman.«È esattamente ciò di cui avevo bisogno», ha aggiunto Isabella Cruise, in merito al ruolo all'interno di Scientology, scrivendo una lettera indirizzata alla sede inglese della chiesa (e condivisa su The Underground Bunker), come si legge in un articolo di Vanity Fair. Si perché non ha semplicemente aderito al culto, ma ne è entrata a far parte in qualità di auditor, una sorta di consigliere spirituale, che avrebbe un peso anche nella selezione di membri futuri. Dunque un ruolo di primaria importanza.E se il papà di Isabella, il divo dal successo immutato da quasi 40 anni, pare sia stato il principale motivatore di questa scelta, che la mamma Nicole Kidman non ha potuto far altro che accettare, pare invece che il motivo che tiene lontano Tom Cruise, dalla figlia naturale, Suri, avuta con la collega Katie Holmes sia anche in questo caso Scientology.