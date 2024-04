Film di natale Siani e Pieraccioni: arriva al cinema “Io e te dobbiamo parlare”

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni per la prima volta insieme in “Io e te dobbiamo parlare”, commedia che vedremo sugli schermi a Natale: regia del mattatore napoletano, produzione di Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno a metà giugno.

Spiega Siani: «Leonardo, io e te dobbiamo parlare. È la frase che racchiude il nome del mio futuro complice... e il titolo del mio nuovo film! Che altro posso aggiungere? Con Pieraccioni tutto può succedere!» Ribatte Pieraccioni: «Quando ho incontrato Alessandro e semplicemente mi ha chiesto: “Ci vogliamo divertire insieme?” ho sentito subito una scintilla gioiosa che avrebbe acceso un bel progetto.

Quando poi abbiamo iniziato a commentare con entusiasmo la storia che mi ha raccontato, ho capito che ci stavamo già divertendo e che il viaggio era già iniziato».

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, dichiara: «È un desiderio che si avvera: da tempo stiamo lavorando per questa accoppiata e finalmente siamo riusciti a mettere insieme questi due talenti comici di primo livello, due cavalli di razza della commedia italiana. Sono convinto che sarà un mix esplosivo, un regalo per il pubblico di Natale».

Chiudiamo con Federica Lucisano, amministratore delegato di Italian International Film: «Per noi che produciamo soprattutto commedie, realizzare un film con due star del calibro di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni è al tempo stesso un sogno e una sfida. Siamo felicissimi di lavorare al terzo film per la regia di Siani. Sarà il nostro regalo di Natale per il pubblico che già nella scorsa stagione ci ha premiato tornando al cinema e scegliendo la commedia italiana».