Tutti i film rinviati per Covid: non escono “Spencer”, il cartone su Anna Frank e “Morbius” con Jared Leto

Lady D. deve attendere. E con lei anche Anna Frank e Jared Leto in versione vampiro. La nuova ondata di Covid col suo mix di varianti torna a rallentare la tanto agognata ripartenza delle sale cinematografiche, che pure erano sembrate riprendere fiato col trionfo natalizio di “Spider-Man: No Way Home” al box office. Con l’incremento dei contagi e le nuove misure adottate dal governo ricomincia il valzer delle uscite, come è successo nei mesi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati