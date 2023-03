Toby Fleishman, quarantunenne epatologo newyorchese, non particolarmente bello, non proprio benestante, abbastanza arrivato, divorziato da poco, cerca di rifarsi una vita frequentando una app di incontri, anche con discrete soddisfazioni. Ma tutto cambia quando l'ex moglie Rachel, un'agente teatrale ambiziosissima, proprio all'inizio della sua prima estate di libertà gli lascia i due figli di undici e nove anni per frequentare un corso e non torna più.

APPROFONDIMENTI «The Good Mothers», su Disney+ il coraggio delle donne contro la 'ndrangheta Morto Jansen Panettiere, attore di Disney Channel e fratello di Hayden: aveva 28 anni, mistero sulle cause del decesso «Titanic» al cinema in un versione nuova di zecca, James Cameron: «Il nostro Titanic oggi è il disastro ecologico»

Ambientata a Manhattan, nel quadrilatero che piace alla gente che piace, la serie «Fleishman a pezzi», disponibile su Disney+, è il ritratto di una generazione, quella dei quarantenni, quasi mai protagonista della narrazione seriale e qui raccontata nel momento di passaggio della linea d'ombra, quando non si è più tanto giovani ma non ancora vecchi, alle prese con le prime, vere sconfitte della vita e tuttavia non ancora rassegnati ad accettarle per poter guardare oltre. Aspirazioni, nevrosi, tic, malinconie, piccole crudeltà, illusioni, pungente sense of humour, dialoghi serrati hanno portato ad accostare la serie al cinema di Woody Allen, richiamato anche nel titolo italiano con un evidente rimando a «Herry a pezzi» (mentre quello originale è «Fleishman is in Trouble»). Senza contare che nei panni del problematico Toby c'è l'indimenticato protagonista dell'alleniano «Café Society», oltre che di «The social network», Jesse Eisenberg. Quanto alla storia, è tratta dall'omonimo bestseller (Einaudi) della giornalista del «New York Times» Taffy Brodesser-Akner, qui anche executive producer, per la quale la critica ha scomodato paragoni illustri con Philip Roth e Jonathan Franzen. «La serie è anche una satira del non sentirsi mai arrivati» ha detto la scrittrice nella global conference via streaming, «anche quando in teoria si ha tutto ciò che si potrebbe desiderare. Invece ti viene costantemente detto dalla società che non è abbastanza, che sei comunque sempre meno di qualcun altro».

Mentre prova a rimettere insieme la sua vita andata in frantumi e a scoprire che fine abbia fatto l'ex moglie (Claire Danes), Toby si riavvicina ai suoi più cari amici, entrambi alle prese con la propria personale crisi: Libby (Lizzy Caplan), giornalista in carriera, ora mamma a tempo pieno e voce narrante della storia, e Seth (Adam Brody), manager stanco di una vita priva di legami. «I tre si conoscono dai tempi del college, ma il mio personaggio è troppo egocentrico per essere davvero preso da questa amicizia, torna a frequentarli solo perché ha bisogno di persone vicine nella terribile esperienza del divorzio, per ritrovare un nucleo che assomigli il più possibile a una parvenza di famiglia» commenta Eisenberg, «questo sguardo lontano dai cliché mi sembra molto interessante e vero». Gli episodi si snodano tra presente e passato, mostrando le stesse situazioni da diversi punti di vista. Ancora Eisenberg: «Quando Rachel è vista dalla mia prospettiva appare ambiziosa, vendicativa, negligente, eppure quando la serie cambia punto di vista il pubblico prova sentimenti analoghi nei miei confronti. I nostri personaggi litigano tanto, ma come sanno tutti quelli che vivono una relazione difficile, in realtà stanno avendo sempre la stessa discussone con parole e circostanze diverse. All'inizio Toby è attratto dall'ambizione di Rachel e dalla sua libertà, poi con il passare del tempo quegli stessi elementi diventano un muro insormontabile tra loro».

Per il ruolo di Rachel Claire Danes è stata candidata ai Golden Globes e ai Critics Choice Awards: «Mi è piaciuto esplorare il matrimonio dalla parte del mio personaggio, la storia tocca temi che ci riguardano, pone domande che prima o poi ci facciamo tutti, tipo quanto conosci il tuo compagno? e quanto conosci te stessa?. Alla fine, i piccoli e grandi traumi affrontati dai nostri personaggi li porteranno un po' più vicini alla verità». Tra i temi affrontati c'è anche la depressione post-partum di cui ha sofferto Rachel: «Una storia importante, comune a tante donne e troppo poco rappresentata nella cultura pop» ha spiegato l'attrice, «non è stato facile, ma sono stata onorata di raccontarla». Completano il cast Christian Slater, Josh Stamberg, Meara Mahoney, Maxim Jasper.