Francesco Nuti: chi è il regista e attore raccontato da Ornella Muti sul palco dell'Ariston?

Classe 1955, Francesco Nuti è annoverato tra i registi e attori che hanno segnato in maniera indissolubile il cinema italiano. Durante il momento dedicato alla sua carriera nel mondo del cinema, Ornella Muti, ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo ha affettuosamente omaggiato Nuti. Artista poliedrico capace di dividersi perfettamente tra mondo del cinema e della musica. Nonostante il successo ottenuto tra gli anni 80 e 90 grazie a film di successo come “Io, Chiara e lo Scuro”, “Casablanca, Casablanca”, “Tutta colpa del paradiso”, “Stregati”, “Caruso Pascoski di padre polacco”, “Willy Signori e vengo da lontano” e “Donne con le gonne”, la vita di Nuti non è mai stata particolarmente semplice.

Dopo anni di successi l'artista, a causa del flop del film “OcchioPinocchio” , entra in un loop di ansia e depressione che lo porteranno a cadere nel vortice dell'alcolismo. Nonostante i molteplici tentativi di recupero il regista non si riprenderà più dal fallimento. E' nel 2006 che la sua vita cambiò totalmente. A causa di un incidente domestico (una caduta dalle scale) Nuti riscontrò un gravissimo ematoma cranico. Subito dopo l' incidente venne operato d'urgenza alla testa all' ospedale Umberto I di Roma. Dopo l'intervento restò in coma per 4 mesi, risvegliandosi con gravi problemi motori e neurologici. Ormai da anni è costretto sulla sedia a rotelle, nonostante sia stato curato per diverso tempo in un centro di riabilitazione.

Per rispetto della sua privacy e della sua condizione raramente l'attore/regista viene citato in tv. L'omaggio fatto da Ornella Muti ieri sera conferma che il cinema italiano non ha mai dimenticato il grandissimo contributo dato da Nuti soprattutto tra gli anni 80 e 90. A parlare delle sue condizioni, solitamente, è la figlia Ginevra che ormai da qualche anno è tutrice legale del padre. In un' intervista rilasciata qualche tempo fa a Domenica In ha raccontato di quanto lei e il padre ormai “si capiscano con gli occhi”.