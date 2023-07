«No, Gaz non è cambiato molto», ammette Robert Carlyle. L'attore scozzese, 62 anni, sta parlando del personaggio che lo rese famoso venticinque anni fa, quando uscì un piccolo film di nicchia che ebbe un successo strepitoso: «Full Monty, squattrinati organizzati», diretto da Peter Cattaneo, scritto da Simon Beaufoy e prodotto da Uberto Pasolini, nipote di Pier Paolo.

Metà commedia, metà film di denuncia sociale sulle conseguenze delle disastrose politiche economiche di Margaret Thatcher, il film divenne presto un classico della cinematografia inglese, vinse un Oscar per la migliore colonna sonora e due Bafta, per il miglior film e per il migliore attore, lo stesso Carlyle appunto, nei panni di Gaz.

Su Disney+ è appena arrivata la serie dallo stesso titolo che fotografa la vita di Gaz, Dave, Horse, Lomper e compagnia, esattamente dopo un quarto di secolo. «Siamo entusiasti di aver riunito di nuovo tutti i Monty Men», dice lo sceneggiatore Simon Beaufoy, «che ora hanno al seguito un caotico entourage di figli, nipoti, animali domestici e tirapiedi assortiti, per vedere com'è la vita a Sheffield, venticinque anni dopo».

È un racconto agrodolce, di vite spese a cercare di sbarcare il lunario, ad aiutare ed essere aiutati, a confermare un'amicizia nata sulle macerie dell'Inghilterra post-industriale della fine del secolo scorso: «Ora la situazione sociale in Gran Bretagna non è tanto meglio che allora», riflette a voce alta Carlyle. «Sono stati anni di crisi economiche, di austerità, di strutture dello stato che si sono via via indebolite. La scuola è peggiorata, la sanità pubblica è peggiorata, i privati hanno messo le mano dovunque. La Brexit, poi, è stata un autentico fiasco».

La personalità del gruppo è rimasta la stessa, o quasi, anche se il panorama socioeconomico intorno a loro mostra un declino inesorabile, acuito dalla perdita della giovinezza: «Sono sempre lo stesso gruppo di amici, solo un po' più vecchi, incanutiti, con un fisico non più adatto agli spogliarelli, che infatti non ci sono, ma sempre intenzionati a farcela, ad aiutarsi, ad esserci l'uno per l'altro».

La regia questa volta è di Andrew Chaplin e Catherine Morshead. Simon Beaufoy torna in qualità di showrunner della serie, mentre Uberto Pasolini ancora una volta è fra i produttori esecutivi: «Senza di lui non ci sarebbe stato il successo del 97, fu lui a insistere perché il film uscisse dal circuito dei film d'essay a cui era destinato», commenta Carlyle la cui fama internazionale e la conseguente carriera si deve proprio a «Full Monty» e a un altro capolavoro della cinematografia inglese degli anni Novanta: «Trainspotting». «Anche questa volta Pasolini e Beaufoy sono stati determinanti. Era un po' di tempo che ruminavamo sull'idea di tornare sul soggetto ma non arrivava mai lo spunto giusto sino a che non si è pensato di raccontare, la vita del gruppo di amici oggi grazie ai tempi più lunghi della televisione che consentono una maggiore introspezione».

L'idea è piaciuta così tanto al gruppo di attori originari che tutti hanno detto di sì. Oltre a Carlyle ci sono Mark Addy (Dave), Lesley Sharp (Jean), Paul Barber (Horse), Steve Huison (Lomper), Tom Wilkinson (Gerald) e Wim Snape che all'epoca aveva 7 anni e recitava nei panni di Nathan, il figlio di Gaz.

Ora Gaz di figli ne ha due. Oltre a Nathan, che è diventato poliziotto c'è l'adolescente Destiny (Talitha Wing): «Già allora Nathan era più maturo del suo stesso padre», dice Wim Snape, «così quando Simon Beaufoy mi ha detto che il suo mestiere oggi sarebbe stato nelle forze dell'ordine mi è sembrato tutto assolutamente coerente. Quel ragazzino aveva davanti due strade: diventare come suo padre e vivere di espedienti o prendere la strada opposta e questo ha fatto, buon per lui».

Il resto del gruppo è sempre alla mercé di sé stesso. Niente più spogliarelli ma modi altrettanto fantasiosi per sbarcare il lunario fra rapimenti di cani, rocamboleschi acquisti di piccioni da gara e quotidiane lotte con l'ormai distrutto sistema di welfare britannico nella città post-industriale di Sheffield, sempre più desolata: «Credo che il segreto del successo del film, come spero ora della serie, consista nel fatto che si tratta di un racconto sincero della Gran Bretagna dei colletti blu, e di un gruppo di amici, magari squattrinati, ma sempre gentili, integri e fondamentalmente onesti», conclude Carlyle.