Lo sguardo profondo, intelligente, il naso importante, ma non troppo, e le fossette ai lati delle guance sempre tirate in un sorriso che confessava di aver vissuto: se n’è andato Gaetano Di Vaio. Sette giorni fa era di ritorno dal matrimonio di un nipote, quando aveva perso il controllo dello scooter, schiantandosi al suolo dopo un volo di 10 metri. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Giugliano, ieri mattina i medici hanno provato a risvegliarlo dal coma, ma due attacchi cardiaci, uno dopo l’altro, l’hanno stroncato, mettendo fine - presto, troppo presto, a 56 anni - ad una autentica storia di riscatto e redenzione.

Nato in un contesto popolare nella periferia di Napoli, a Piscinola, in adolescenza la tossicodipendenza e lo spaccio l’avevano portato prima in riformatorio, poi al carcere di Poggioreale, dove aveva scontato 7 anni senza arrendersi a un destino che sembrava già scritto. Di Vaio ha sfruttato il tempo in detenzione per studiare e costruirsi un futuro insperato, fino a fondare due case di produzione, la Bronx Film e la Partenope Pictures Entertainment.

«Sono passati 23 anni da quando Gaetano è entrato a far parte della mia compagnia, i Ragazzi del Bronx napoletano», ricorda addolorato Peppe Lanzetta da Cannes, dove ha accompagnato il debutto di «Parthenope» di Paolo Sorrentino. «Un periodo bellissimo, ci incontravamo, recitavamo, cantavamo, suonavamo. Poi, dopo due anni, le nostre strade lavorative si sono divise, ma siamo sempre rimasti uniti. E lo resteremo anche adesso che non c’è più».

Dopo l’incontro con Lanzetta, Di Vaio si è fatto largo nel panorama culturale napoletano, esordendo come attore in «4-4-2 - Il gioco più bello del mondo» (2006) di Roan Johnson e Michele Carrillo e, nello stesso periodo, in «Sotto la stessa luna» (2006) di Carlo Luglio, uno degli amici che gli è rimasto accanto sino all’ultimo momento. «Quel progetto ci ha legati indissolubilmente», ricorda Luglio, con cui Di Vaio ha fondato la sua prima casa di produzione, I Figli del Bronx. «Gaetano mi è sempre stato riconoscente negli anni, ad ogni conferenza stampa a cui ha partecipato, anche le più importanti, mi ha sempre citato come “quello che l’ha fatto entrare nel mondo del cinema”. Gli avevo presentato Giuseppe Gaudino per cui ha prodotto “Per amor vostro” (2015), Coppa Volpi per l’interpretazione di Valeria Golino, e Luca Zingaretti, che a sua volta gli aveva presentato la moglie Luisa Ranieri, protagonista di “Veleno” (2017) scritto da Gaetano (che lo ha anche prodotto) insieme al regista Diego Olivares. Ma il talento è sempre stato suo: capace di mantenere i rapporti giusti e coltivarli».

Noto al grande pubblico per il ruolo di «’o Baroncino» in «Gomorra - La serie», era particolarmente orgoglioso dell’incontro con Abel Ferrara che aveva prodotto, e portato alla Mostra di Venezia, con «Napoli, Napoli, Napoli» (2009). Rivendicando fortemente il suo passato e la sua estrazione sociale, Gaetano ha sempre dato voce a chi non ne aveva, producendo film che raccontassero la povertà del sottoproletariato urbano a cui prima apparteneva. Come reclamava nella sua autobiografia Non mi avrete mai, scritta per Einaudi insieme a Guido Lombardi: per lui aveva prodotto «La Bas» (2011), che vinse il Leone del futuro alla Mostra, e poi «Take five» (2013).

Per Francesco Durante era un uomo-ponte tra le due Napoli: quella sottoproletaria da cui proveniva e quella intellettuale, borghese e artistica a cui era approdato.

In tanti hanno sperato fino all’ultimo che potesse farcela, ma, purtroppo, quell’incidente aveva ormai segnato il suo destino, piegando a un finale triste quella storia di riscatto, orgoglio di classe e redenzione. Quel film di rivincita sociale che avrebbe meritato, invece, un clamoroso «happy end».

I funerali si terranno domani, alle 12 nella chiesa degli artisti a piazza Trieste e Trento.