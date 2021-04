«Gelsomina Verde», un film per non dimenticare la ragazza uccisa dal clan

'Gelsomina Verde', è il titolo dell'opera prima di Massimiliano Pacifico, al debutto il 29 aprile sulla piattaforma 1895.cloud creata da una rete di cinema d'essai, dopo aver debuttato alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro tra le proiezioni speciali due anni fa. Il film, Lama Film, Bartleby Film con Rai Cinema, racconta la tragica storia della 21enne che poco più di 16 anni fa nel pieno della faida di Scampia, è stata sequestrata, torturata, e uccisa da un clan di zona. La ragazza, impegnata nel sociale, era diventata un bersaglio solo perché aveva avuto una breve relazione, fino a qualche mese prima, con Gennaro Notturno, legato a un altro clan. Fatti evocati anche in un episodio nella prima stagione di Gomorra, intitolato proprio 'Gelsomina Verde'.

Il lungometraggio diretto da Pacifico è un mix di fiction e documentario, cinema e teatro, costruito sul lavoro con gli attori del pluripremiato regista napoletano teatrale Davide Iodice, anche cointerprete, insieme a Margherita Laterza, Francesco Verde, Giuseppe D'Ambrosio, Francesco Lattarulo, Maddalena Stornaiuolo (in foto nel ruolo di Gelsomina), Pietro Casella. "Hanno raccontato la storia di mia sorella senza che noi fossimo stati consultati prima - spiega Francesco Verde -. Noi volevamo che Gelsomina non fosse dimenticata, ma loro si sono basati solo su quello che avevano scritto i media. Il film è nato per mettere in luce anche cose non messe finora in chiaro. La camorra ha ucciso 'Verde Gelsomina' mentre la famiglia Verde è stata uccisa dai giudizi di chi non sapeva la verità e parlava comunque". Si vuole "scardinare il linguaggio di un'oleografia criminale che Gomorra, al di là dei suoi meriti ha contribuito a creare – sottolinea Davide Iodice -. C'è l'immagine di una città in cui tutti sono esperti di criminalità e molti ragazzi anche a rischio vedono nella serie una possibilità di impiego". Nei territori "da cui vengo l'elemento di giudizio deve essere sostituito dalla consapevolezza di una responsabilità sociale".