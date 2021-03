Generazione Vincente supporta il cinema nella lotta al femminicidio

Il giorno 8 marzo si celebra la Giornata Internazionale dei diritti della donna un’occasione per ricordare le discriminazioni e le violenze che da anni le donne subiscono. Una data simbolica che deve essere da monito per tutti i cambiamenti non ancora avvenuti.

La prima giornata internazionale delle donne, nasce l’8 marzo 1908 dove un gruppo di operaie di un’industria tessile di New York scioperò come forma di protesta contro le condizioni lavorative in cui erano costrette a lavorare. Lo scioperò durò alcuni giorni, finché proprio l’8 marzo il proprietario dell’industria decise di bloccare tutte le porte per impedire alle operaie di uscire. Poco dopo fu appiccato un incendio che causò la morte di 129 operaie rimaste prigioniere all’interno dello stabile.

Generazione Vincente, da sempre attenta alle politiche sociali e alle pari opportunità, in occasione dell’8 marzo omaggerà la visione del film “Resilienza” a tutti gli iscritti alla newsletter del sito generazionevincente.it.

La pellicola, prodotto da Lupa Film e sponsorizzata da Generazione Vincente è tratto da una storia vera, racconta di un amore malato e violento e ha l’obiettivo di essere una testimonianza tragica nella sua costruzione sintattica, ma allo stesso tempo uno stimolo a non lasciare sotto al tappeto della cronaca l’odiosa polvere della violenza cui troppo spesso sono sottoposte le donne.

Le dichiarazioni di Sonia Palmeri, HR, Organization & Public Affair di Generazione Vincente, già assessore al lavoro della Regione Campania, sono una conferma a tal proposito: «Generazione Vincente, Agenzia per il Lavoro, ha scelto di supportare questo film sul femminicidio perché siamo convinti che il lavoro sia l’antidoto contro ogni forma di sopraffazione e la dipendenza economica spesso è il motivo per cui la donna che subisce violenza, non denuncia. Noi crediamo che ogni azienda debba avere una responsabilità sociale d’impresa da coltivare, cioè vivere la consapevolezza che si possono sviluppare ed alimentare azioni ad alto valore sociale, anche facendo impresa. Generazione Vincente trova ogni anno lavoro a migliaia di donne e uomini ed all’interno del film ci sono vari passaggi in cui la protagonista si realizza grazie all’agenzia per il lavoro».

«Generazione Vincente - aggiunge l’amministratore delegato Alfredo Amoroso – conta oltre il 65% di donne tra gli addetti, frutto di una politica di genere attenta, puntuale e che privilegia il talento. Abbiamo sposato fin da subito l’obiettivo della pellicola “Resilienza”, in cui oltre alla nostra vicinanza all’importantissimo tema della lotta al femminicidio, spero si evidenzi l’impegno delle Agenzie per il lavoro quale soggetto privato efficiente ed affidabile nella ricerca di un'occupazione».

Il film “Resilienza” è stato patrocinato, anche da associazioni importanti come: Women for Women against Violence e dall’Associazione Salvamamme. Le scene sono state girate tra le strade dell’isola di Ischia, e vede come intrepreti attori come Luca Capuano, Maria Guerriero, Giovanni De Filippis, Claudia Conte e Lucianna De Falco e con la partecipazione straordinaria di Antonio Catania.

Ecco alcune dichiarazioni del regista Antonio Centomani: «Parlare della violenza sulle donne potrebbe apparire scontato, ma il tema, purtroppo, negli ultimi anni è diventato troppo ricorrente e raccontarlo attraverso lo “strumento” cinema ti dà la possibilità di raggiungere una vasta platea e, perché no, può dare coraggio alle donne vittime di violenza e scuotere le menti instabili dei carnefici».

Maria Guerriero, attrice protagonista e produttrice, ha dichiarato: «Con la Lupa Film abbiamo deciso di produrre un’opera che trattasse una delle più dolorose e purtroppo tristemente attuali tragedie di questo tempo e di questo Paese per dare un contributo di forza alla, spesso debole, voce di tante donne che hanno subito e che stanno subendo questo dramma».

