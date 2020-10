Gérard Depardieu accusato di stupro: riaperta l'inchiesta contro l'attore francese

Gérard Depardieu accusato di stupro: è stata riaperta l'inchiesta contro l'attore francese, dopo una prima archiviazione nel 2019. Ripartono le indagini. Lo scorso 1° agosto, la procura di Parigi ha richiesto ad un giudice di indagare nuovamente sullla presunta condotta criminale della star, spiega l'AFP.

Hervé Témime, avvocato di Gérard Depardieu, ha dichiarato all'AFP di non esser stato informato della designazione del giudice istruttore. «Non è nemmeno un evento di cui parlare, perché si tratta di una decisione automatica», ha aggiunto. In ogni caso, fin dall'inizio del caso nel 2018, Gérard Depardieu si è sempre dichiarato innocente, rispedendo le accuse alla mittente. Secondo quanto dichiara Le Parisien, il 71enne Depardieu sosterrebbe che i rapporti sessuali fra i due siano stati tutti consenzienti.

A puntare il dito contro la star è stata infatti una ventenne, la quale a fine agosto di due anni fa depositò una prima denuncia alla gendarmeria di Lambesc, in Provenza. Le violenze si sarebbe consumate fra il 7 e il 13 di agosto di quell'anno, in una delle proprietà dell'attore a Parigi. La giovane, vedendo che dopo un anno la questione si era chiusa con un nulla di fatto, ha presentato una seconda denuncia. A giugno 2019, il pm aveva chiuso le indagini preliminari sottolineando la mancanza di prove per procedere al livello successivo.

In questo secondo caso si è costituita parte civile, in modo da ottenere quasi automaticamente l'apertura di un'inchiesta e la nomina di un magistrato. Ieri, finalmente, è arrivata la designazione ed il caso è stato riaperto. Elodie Tuaillon-Hibon, legale della ragazza, ha dichiarato che in questo modo la sua cliente: «Rinnova la sua fiducia nella giustizia e spera che le tappe della vicenda possano svolgersi nella calma e nel rispetto delle parti».

