I bambenielle di Gianfranco Gallo: «Il mio video di Natale dedicato ai più piccoli»

L’attore e regista Gianfranco Gallo confeziona, in questo momento così delicato, un video dal titolo “Bambenielle” per dare voce ai bambini, vittime di questo momento così duro. I bambini, attraverso una serie di interviste, sono invitati a parlare della nascita di un bambino.

«In questo periodo di Covid i bambini hanno avuto pochissima voce. Sono stati quelli più disagiati. – ha detto l’attore – Dal video che ho girato si capisce che loro hanno, invece, hanno tanto da dire e tante risposte per noi. Mi è venuto in mente di farli parlare, parlare dei bambini stessi, della nascita dei bambini. Ecco la metafora: ogni anno aspettiamo la nascita del bambino, del bambeniello, come diciamo a Napoli. In questo periodo in cui è messo in discussione qualsiasi cosa li riguardi. I bambini vengono gestiti solo dagli adulti e spesso in maniera poco sensibile».

Ad accompagnare il video una canzone molto toccante scritta e cantata dallo stesso Gianfranco Gallo.

