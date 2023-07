Torna «Giffoni Film Festival» per la 53esima edizione dal 20 al 29 luglio

Presentata stamattina alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, la cinquantatreesima edizione di “Giffoni Film Festival” dal 20 al 29 luglio nel piccolo borgo a pochi passi da Salerno, in collaborazione con la Regione Campania e il Ministero della Cultura, con 99 film in concorso da 35 Paesi, 4 anteprime, 10 concerti, più di 200 ospiti, e 6500 ragazzi coinvolti.

Tra gli appuntamenti, il 20 “L’ultima volta che siamo stati bambini” (nelle sale dal 12 ottobre), esordio alla regia di Claudio Bisio tratto dal libro omonimo di Fabio Bartolomei, presentato insieme al regista dai giovanissimi protagonisti Alessio Di Domenico, Carlotta De Leonardis, Lorenzo Mcgovern Zaini e Vincenzo Sebastiani.

Il 21 la presentazione di “Starnizza d’amuri” (ora su Prime Video) con il regista Giuseppe Fiorello e Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro e del docufilm “Formiche” di Valerio Nicolosi: 9 viaggi tra la Grecia e i Balcani per raccontare le vite umane (molte delle quali spezzate) che si ammassano sulle strade e sui barconi per raggiungere l’Europa nella speranza illusoria di un futuro migliore.

Il 22 Carlo Verdone, Ludovica Martino e Sangiovanni incontreranno il pubblico per la seconda stagione di “Vita da Carlo”, da settembre su Paramount Plus. Il 23 Sydney Sibilia (su Netflix con “Mixed by Erry”) risponderà alle domande dei giffoner, mentre verrà presentato in anteprima il teen-drama “Noi anni luce” di Tiziano Russo (al cinema dal 27 luglio), dal regista e dai protagonisti Caterina Guzzanti, la cantante Laila Al Habash, Carolina Sala e Rocco Fasano.

Il 24 è il momento del film d’animazione “Le stelle di Dora – Le sfide del generale Alberto Dalla Chiesa”, a parlarne i doppiatori Francesco Pannofino, Domitilla D’Amico, Raffaele Tedesco e i registi Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, e dell’incontro con Matt Smith che si presenterà ai “giffoner” in vesti civili, dopo aver cavalcato draghi e forgiato spade in acciaio di Valyria sfoggiando un biondo platino degno della Casa Targaryen nella serie HBO “House of the Dragon”.

Una cascata di rosa inonderà il festival il 25 per la presentazione di “Barbie” di Greta Gerwing (“Piccole Donne”, “Lady Bird”) con i canditati all’Oscar Margot Robbie, nel ruolo dell’iconica bambola bionda, e Ryan Gosling, in quelli del suo compagno statuario Ken, mentre il 26 si tingerà di blu con Asa Butterfield che incontrerà i fan, pronto a tornare su Netflix il prossimo autunno con la quarta e ultima stagione di “Sex Education”.

Dopo l’incontro con Joe Bastianich, il 27 anche l’ultima anteprima della cinquantatreesima edizione con il film Walt Disney Pictures “La casa dei fantasmi” (in uscita il 23 agosto) di Justin Simien, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto, Owen Wilson, Danny DeVito e LaKeith Stanfield.

Una donna e suo figlio si rivolgono ad esperti spirituali per cacciare via gli spiriti che infestano il loro appartamento.

Andrea Arru, Flavia Leone e Fiamma Parente, protagonisti della serie teen prodotta da Netflix “Di4ri”, si preparano a incontrare i “giffoner” il 28 dopo l’anteprima della prima puntata della seconda stagione, in arrivo on demand a settembre. Il 29, invece, sarà il turno di Raul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi e Fiorenza d’Antonio, protagonisti di “I fantastici 5”, che presenteranno la serie tv su Canale 5 il prossimo anno.

Tra i live in calendario quelli di Rosa Chemical, gIANMARIA e The Kolors.