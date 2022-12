Non c’è Nostalgia, il film di Mario Martone candidato italiano agli Oscar, tra le nomination dei Golden Globe, i premi assegnati dai giornalisti stranieri residenti a Hollywood. La cerimonia è in programma il 10 febbraio prossimo nuovamente in diretta sulla rete Nbc (presenterà il comico Jerrod Carmichael) dopo lo scandalo che l’anno scorso aveva rischiato di travolgere l’Associazione Hfpa, accusata di essere razzista e corrotta. A dominare questa 80ma edizione dei premi con 8 candidature è Gli spiriti dell’Isola, la black comedy irlandese interpretata da Colin Farrell, presentata a Venezia e in sala il 2 febbraio 2023. Parte con 6 nomination Everything Everywhere All at Once, seguito dal dramma sulla Hollywood dell'epoca d'oro Babylon con 5 alla pari con l’emozionante film autobiografico The Fabelmans di Steven Spielberg.





Tra le misgliori commedie e musical sono in finale, oltre a Everything Everywhere All at Once e Gli spiriti dell’isola, anche Glass Onion – Knives Out, Babylon (una candidatura anche per Brad Pitt), Trinagle of Sandness, già vincitore della Palma d’oro a Cannes e dell’Efa.

Nella sezione tv in testa c’è Abbot Elementary con 5 nomination, seguito da The Crown, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Only Murders in the Building, Pam & Tommy e The White Lotus (4 nomination). Tra i film stranieri si sfideranno All Quiet on the Western Front (Germania), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Belgio/Francia/Paesi Bassi), Decision to Leave (Corea del Sud). Tra le attrici drammatiche, la gara sarà tra Cate Blanchett per Tár, Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (The Woman King), Ana De Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans). Tra gli attori Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The Son), Bill Nighy (Living), Jeremy Pope (The Inspection).