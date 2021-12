Golden Globe, le nomination: Sorrentino candidato tra i migliori film stranieri. "Luca" tra quelli d'animazione

Sorrentino vola sul red carpet dei Golden Globe con la candidatura a miglior film straniero con il "suo" personale omaggio a Maradona. L'annuncio arriva direttamente da Los Angeles, dove si è atteso oggi pomeriggio l'annuncio delle candidature per la 79esima edizione dei premi assegnarti ogni anno dall'Associazione della stampa straniera e che, come vuole la tradizione, spianano la strada alla corsa per l'Oscar.

«Il film "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film straniero», lo rende noto Helen Hoehne presidente della Hollywood Foreign Press Association, lasciando trapelare le prime indiscrezioni sui candidati al prestigioso riconoscimento la cui cerimonia è in programma per il 9 gennaio 2022.

Gli altri candidati

Steven Spielberg e Denis Villeneuve, rispettivamente con 'West Side Story' e "Dune", sono tra i candidati nella categoria 'miglior regista per la 79/a edizione dei Golden Globe.

Con loro anche Maggie Gyllenhaal per 'The Lost Daughter' , Kenneth Branagh per 'Belfast' e Jane Campion per 'The Power of the Dog'. Lady Gaga è invece candidata come miglior attrice in un film drammatico per il ruolo di Patrizia Reggiani in 'House of Gucci".

"Luca", diretto da diretto da Enrico Casarosa, è tra candidati per il miglior film d'animazione.