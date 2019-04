«Gomorra 4» va in trasferta e un Levante tenta Patrizia

Venerdì 5 Aprile 2019, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il successo di «Gomorra 4», che torna con altre due puntate alle 21.15 su Sky Atlantic (ma sarà disponibile on demand sin da stamattina) dopo un debutto che ha superato il milione di telespettatori, è un mix di certezze (Genny Savastano e Patrizia) e novità. Un volto nuovo, ma destinato a diventare familiare, è probabilmente quello di Mickey Levante, interpretato dal salernitano Luciano Giugliano. Dopo anni di studi e gavetta, esperienze teatrali e televisive («Distretto di polizia») e («Squadra antimafia») intepreta «il secondogenito acculturato di una famiglia numerosa che viene fatto studiare a Bologna per poi tornare», spiega «Sono il figlio prediletto, quello che il padre non vorebbe vedere fare la sua stessa vita», spiega l'attore parlando di Gerlando Levante (Gianni Parisi), lo zio di Genny (via donna Imma), un patriarca-boss, un uomo d'onore all'antica, spietato, in affari con la mafia, appassionato dei cardellini e del loro canto.«Mickey è una persona di sentimento, nonostante l'ambiente che lo circonda», spiega Giugliano, «riesce in qualche modo a mantenere una purezza d'animo. È riflessivo, ha un modo di agire calcolato e distinto. Credo sia uno dei personaggi più particolari della serie». Lo si è notato durante il primo incontro con Patrizia: nascerà una love story? «Ci sarà un avvicinamento tra i due. Mickey non è maschilista, si lascia trasportare dai sentimenti, li antepone anche al suo ruolo di comando, a differenza di personaggi come Genny che ha ucciso il padre o di Ciro che ha sacrificato la moglie per il potere».Ma è presto per parlare di personaggio «positivo»: «Bisognerà attendere il resto delle puntate per capire se resterà fedele ai suoi sentimenti, oppure sarà inghiottito dal sistema in cui vive», conferma il trentaquattrenne che ha vissuto «Gomorra» come un «improvviso uragano entrato nella mia vita. Dopo anni di provini ho deciso di mettere in campo una strategia che mi ha portato al provino. Quando ho avuto l'onore di entrare nel cast arrivavo da fan, stare sul set con i personaggi che avevo seguito fino alla stagione precedente, era un sogno che si realizzava, ma con la responsabilità e il peso di lavorare con grandi professionisti e ben 5 registi differenti. Questa serie è un enorme palestra».Non è un volto nuovo, ma sviluppa il suo personaggio, invece, Francesco Da Vinci, figlio di Sal, qui nei panni di Mma, uno dei Talebani, che in questa quarta serie firma anche due brani della colonna sonora, «Sulo io» e «Nun passa maje», prodotti da Massimo D'Ambra: «Sono fiero di questa straordinaria opportunità, da attore e musicista».Intanto la terza e la quarta puntata abbandonano i panorami a cui siamo abituati: Patrizia (Cristiana Dell'Anna) un anno dopo essere stata regina di Secondigliano si allontana da Napoli per recarsi a Bologna, mentre Genny Savastano (Salvatore Esposito) arriva a Londra, entrambi per gestire alcuni affari.